Aggressioni agli operatori delle Forze di Polizia

Romano (SIULP): “Per arginare tale fenomeno, SIULP e Sport insieme con nuove tecniche operative BJJ4POLICE”.

Le aggressioni aumentano, a dismisura, e trasversalmente attanagliano intere categorie di lavoratori. Su tutti, il comparto sicurezza è quello che maggiormente soffre la crescente ondata di violenze. Il Siulp, il sindacato maggioritario del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, da sempre alla ricerca di tecniche operative e di intervento che garantiscano maggiore incolumità e sicurezza per poliziotti e cittadini, di concerto con OPES, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, e con la fondazione “Sicurezza e Libertà”, ha deciso di iniziare un programma basato sui modelli operativi del BJJ4POLICE. Il corso offre modelli di contenimento della violenza, grazie a tecniche di immobilizzazione e controllo che minimizzano il rischio di lesioni per gli operatori e per chi oppone resistenza o violenza. Il tutto grazie a moduli operativi che prevedono un aggiornamento continuo e un deciso miglioramento delle condizioni psicofisiche di ogni singolo operatore. Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, ne sottolinea l’efficacia: “I dati relativi alle aggressioni che subiamo come Forze dell’Ordine sono spaventosi – spiega Romano – e al fine di garantire un servizio sempre più efficiente ed efficace, ma soprattutto per contenere questa crescente ondata di violenza che fa registrare in Italia un’aggressione ogni 3 ore agli operatori in uniforme, dato che scende addirittura ad un aggressione ogni 3 minuti se si includono le helping profession (medici, operatori sanitari, personale ferroviario, terapisti, assistenti sociali, educatori, psicologi, psichiatri, insegnanti), abbiamo deciso di iniziare un programma di formazione riguardo nuove tecniche operative, sulla base dei modelli americani del BJJ4POLICE. Modelli già obbligatori e esercitati dalle Forze di Polizia di quasi tutte le nazioni del continente americano, ma ancora sostanzialmente sconosciute qui in Europa ed in Italia”.

Recentemente, in una conferenza stampa presso la Sala Giunta del CONI a Roma, alla presenza di personalità sportive e della Polizia di Stato, su tutti il Sottosegretario agli Interni, On. Wanda Ferro, un’importante apertura si è registrata proprio da parte dei rappresentanti del Dipartimento di PS riguardo l’adozione dei modelli BJJ4POLICE anche nella formazione degli operatori della Polizia di Stato: “L’efficacia di tali tecniche – conclude Romano – in un momento storico in cui il “contenimento” dei fenomeni violenti è fondamentale nelle direttive ministeriali, è indiscussa. E una tale innovazione nelle procedure di formazione del personale non può che avvenire attraverso l’Amministrazione della PS. Ulteriore soddisfazione scaturisce dalla conferma tra OPES, Fondazione “Sicurezza e Libertà” e noi del Siulp, nel voler continuare insieme nell’organizzazione di futuri progetti sportivi e di formazione, quali messaggi di promozione della legalità e del rispetto delle regole: presupposti, questi ultimi, fondamentali per il futuro della sicurezza della nostra democrazia e dei nostri giovani nelle zone disagiate”.

Com. Stam.