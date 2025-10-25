Aggressioni operatori AMAT, Bonanno e Raja (DC): “Solidarietà ai lavoratori, si lavori per garantire più sicurezza sui mezzi pubblici”

“Esprimiamo la nostra più sincera solidarietà e vicinanza ai lavoratori e alle lavoratrici dell’AMAT, e in particolare alle vittime delle aggressioni avvenute nelle ultime ore” – dichiarano i consiglieri comunali della DC, Domenico Bonanno e Viviana Raja.

“Si tratta di episodi inaccettabili – proseguono – che colpiscono non solo singoli lavoratori, ma l’intera comunità di donne e uomini che ogni giorno garantiscono, con impegno e professionalità, un servizio essenziale per la città di Palermo. Chi svolge un lavoro pubblico merita rispetto, tutela e riconoscimento, non violenza.”

“È necessario – aggiungono – che l’Amministrazione e le autorità competenti si attivino per rafforzare le misure di sicurezza a bordo dei mezzi, a tutela di lavoratori e passeggeri, valutando anche la possibilità di installare videocamere di sorveglianza esterne su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale, in aggiunta a quelle interne già presenti. Nessun operatore del trasporto pubblico deve sentirsi solo o esposto a rischi durante il proprio turno di servizio.”

“Desideriamo infine rinnovare la nostra disponibilità ai vertici dell’azienda a collaborare per il potenziamento delle azioni volte alla promozione della sicurezza sugli autobus, oltre a ribadire la nostra vicinanza non solo ai lavoratori aggrediti, ma a tutti i dipendenti dell’AMAT – concludono Bonanno e Raja –. A loro va il nostro ringraziamento per l’impegno quotidiano con cui, tra difficoltà e sacrifici, contribuiscono a far muovere Palermo e a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.”

Com. Stam.