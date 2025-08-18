Agonismo e non solo per il 30° Slalom di Novara di Sicilia

Tricolore e massimo coefficiente per il Campionato Siciliano: va in scena lo spettacolo tra motori, cultura e tradizione. Dal 23 al 26 agosto il Festival dei Suoni animerà il borgo tra luminarie e grandi eventi. Presentazione lunedì 19

Torregrotta (ME) – Si avvicina a grandi passi l’atteso appuntamento con il 30° Slalom Rocca di Novara, valido come ottava prova del Campionato Italiano Slalom e con coefficiente 1,5 per il Campionato Siciliano Slalom, promosso dalla Delegazione regionale ACI Sport. Le iscrizioni sono ufficialmente in corso e, complice la pausa estiva legata alla settimana di Ferragosto, è previsto nei prossimi giorni un sensibile incremento degli adesivi, con numerosi piloti già pronti a sfidarsi sul tecnico tracciato che si snoda ai piedi della Rocca Salvatesta.

L’edizione 2025 si preannuncia ricca di contenuti e suggestioni, non solo per l’importanza sportiva della gara – organizzata con la consueta cura da Top Competition, ma anche grazie al coinvolgimento diretto dell’Amministrazione comunale di Novara di Sicilia, guidata dal sindaco Girolamo Bertolami con il sostegno dell’assessore allo sport Giuseppe Da Campo. L’intera comunità si prepara infatti ad accogliere partecipanti e visitatori con un programma capace di coniugare motori, cultura e bellezza.

In concomitanza con la gara, dal 23 al 26 agosto, andrà in scena nel centro storico il Festival dei Suoni, una rassegna musicale e artistica promossa dall’Orchestra da Camera di Messina. Le serate in piazza Sant’Antonio Abate saranno animate da performance coinvolgenti e da un’atmosfera unica, arricchita dall’installazione “Light Stars – Luce e Fuoco”, che trasformerà il ponte sull’anfiteatro in una passerella di luminarie artistiche ispirate alla tradizione siciliana.

A livello sportivo, cresce l’attesa per il confronto tra i migliori interpreti del Tricolore e i protagonisti della scena isolana. In testa al Campionato Siciliano Slalom figura al momento Girolamo Ingardia, che proprio a Novara potrebbe consolidare il proprio vantaggio in classifica approfittando del punteggio maggiorato.

A precedere il weekend di gara sarà la presentazione ufficiale dell’evento, in programma lunedì 19 agosto alle ore 19:00 in diretta online sulle pagine social ufficiali della manifestazione. Un’occasione per svelare i dettagli dell’edizione 2025, i protagonisti attesi e le novità dell’atteso anniversario.

Un mix di emozioni, arte e sport che contribuirà a rendere ancora più speciale il weekend del 23-24 agosto, consacrando Novara di Sicilia non solo come tappa imperdibile del Tricolore Slalom, ma anche come cuore pulsante di un’estate viva, accogliente e profondamente identitaria.

