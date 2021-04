Salvino Caputo – Servono interventi straordinari a salvaguardia del settore produttivo . Si convochi un vertice in Commissione attivita’ produttive all’Ars.

Palermo – “ Siamo da oltre un anno in totale paralisi produttiva a causa dell’emergenza Covid. Abbiamo dovuto ridurre il personale e limitare i nostri normali canali produttivi. Ci siamo dovuti indebitare e oggi siamo rimasti senza sostegni, pressati dalle banche che chiedono il rientro dai fidi concessi e anche l’Ircac richiede il pagamento delle rate scadute . Se non interviene il Governo regionale l’intero settore legato all’Agricoltura, alla Viticoltura e alla Zootecnia rischia di scomparire “ E’ quanto dichiarato questa mattina da molti agricoltori della Vale dello Iato e anche da alcuni provenienti dalle province di Agrigento e Caltanissetta , nel corso del’incontro promosso dal Dipartimento regionale per le Attivita’ Produttive di Forza Italia diretto da Salvino Caputo . L’incontro era stato concordato a seguito di numerose sollecitazioni provenienti da imprenditori agricoli di San Giuseppe Jato, San Cipirello , Monreale e Corleone . “ Ho ascoltato – ha aggiunto Salvino Caputo – le preoccupazioni provenienti da un settore ieri all’avanguardia e fortemente competitivo, oggi in piena crisi economica ed occupazionale. Con le linee di credito bloccate, le ingiunzioni di pagamento e la forzata inattivita’ dovuta alla riduzione delle attivita’ causate dall’emergenza sanitaria, per molti operatori agricoli sara’ difficile andare avanti senza un forte sostegno economico, e una dilazione dei crediti vantati da banche e aziende finanziarie. Ho chiesto – ha continuato Caputo – la convocazione della Commissione Parlamentare per le Attivita’ Produttive dell’Ars, che riunisca i rappresentanti delle categorie produttive , l’Assessore all’Agricoltura Scilla , il Presidente dell’Istituto regionale per la Vite ed Olio e i vertici dell’Ircac, per valutare le iniziative da adottare “. Intanto sull ‘ argomento e’ prontamente intervenuto il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo , che da Componente la Commissione Parlamentare Attivita’ Produttive ha chiesto una immediata convocazione della Commissione per la prossima settimana .

