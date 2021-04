Palermo: “Se c’è una realtà in Sicilia che ha funzionato garantendo gli agricoltori, questa è l’Agea. Sostituire questa struttura con altro ente regionale significa privare il mondo agricolo di una consolidata esperienza e professionalità, che ha assicurato in tempi brevi i pagamenti agli agricoltori siciliani.

L’agenzia per le erogazioni in agricoltura da sempre è stato un insostituibile organismo di riferimento per il mondo agricolo regionale, che attraverso gli enti rappresentativi ha fatto pervenire la forte preoccupazione, stante che questo ente ancora da definire, possa bloccare o ritardare le erogazioni che ad oggi l’Agea ha sempre assicurato”. A dichiararlo è il deputato regionale di Forza Italia, Mario Caputo, che anche in qualità di componente la commissione parlamentare per le Attività produttive ha ricevuto numerose sollecitazioni dagli agricoltori affinchè sia evitata la cessazione dell’Agea.

“Comprendo le esigenze del Governo regionale – conclude il Parlamentare – per altro espresse in aula dall’assessore all’agricoltura Toni Scilla, di dotare la Sicilia di strutture sempre più a sostegno del comparto agricolo. Ma in questo caso la cessazione dell’Agea e la sostituzione con altra struttura ancora da formare e organizzare, rischia di compromettere l’intera area produttiva degli agricoltori siciliani, già fortemente provati da avverse condizioni climatiche, dalla concorrenza dei paesi del nord Africa, delle altre Regioni europee e adesso dalla crisi dei mercati a seguito della pandemia. Chiederò nei prossimi giorni un incontro con l’assessore Scilla e un’audizione in Commissione con le organizzazioni rappresentative dell’agricoltura siciliana, per convincere il Governo a mantenere in vita l’Agea”.

Com. Stam.