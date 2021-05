“Modificare oggi il criterio storico di ripartizione dei fondi del Programma di sviluppo rurale e’ profondamente sbagliato.

Mi dispiace che il Ministro Patuanelli voglia tenere il punto, il Governo non può sottrarre fondi al Sud già programmati dalle regioni meridionali. E’ come bloccare un treno in corsa. Se si vogliono cambiare le regole lo si faccia ma solo a partire dal 2023, come prescrive il regolamento comunitario 2220 del 2020, e rivedendo non solo uno ma entrambi i pilastri della Pac, che non si possono disgiungere e che devono essere discussi contemporaneamente” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia, intervenendo questa mattina nel corso della riunione della Commissione attività produttive dell’Ars col Ministro Patuanelli.

“Non accetteremo nessuna riduzione di risorse che ci sono già state assegnate, neanche minima. Non vogliamo trattare e chiediamo al Ministro di fermarsi. Cambiare le regole del gioco in corso e’ ingiusto e faremo di tutto perché cio’ non accada” conclude Giammanco.

Com. Stam.