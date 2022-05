Agricoltura, ignatone (M5s): in arrivo dall’UE 1,2 miliardi per far fronte alla crisi

Il momento di instabilità internazionale e lo stesso conflitto in Ucraina stanno mettendo a dura prova molte aziende agricole del nostro Paese, che in questo periodo delicato sto ascoltando per trovare soluzioni alle loro problematiche.

Per questo, ci siamo mossi subito per sbloccare importanti risorse e sono contento di comunicare che nel merito, la Commissione europea ha approvato un regime quadro italiano da 1,2 miliardi di euro in sostegno ai settori dell’agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura. Le risorse saranno accessibili a tutte le imprese attive colpite dall’aumento dei prezzi dell’elettricità, dei carburanti e dei mangimi causato dalla crisi geopolitica in corso e dalle sanzioni annesse. Continuiamo così ad essere vicini alle aziende in difficoltà, grazie ad una misura per la quale abbiamo insistito particolarmente in Commissione, in modo tale da fornire tempestivamente gli aiuti necessari ad affrontare nell’immediato la situazione attuale. Presto indicherò nuovi dettagli sulla gestione degli aiuti e sulle modalità di accesso. Confido che queste risorse possano aiutare imprenditori e famiglie ad affrontare più serenamente i prossimi mesi, sperando al tempo stesso che la guerra e la relativa crisi che stanno attanagliando l’Europa cessino al più presto.

Com. Stam.