Agrigento:  4 novembre 2025. “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”

Martedì 4 novembre 2025, alle ore 10:00, presso il Monumento ai Caduti di “Villa Bonfiglio” in Agrigento, si celebrerà la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, alla presenza delle Autorità civili, religiose e militari della Provincia e delle rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

I momenti solenni della cerimonia militare saranno impreziositi dagli interventi musicali della banda e del coro del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento.

Alle ore 11:00, nella vicina Piazza Cavour, si procederà alla consegna di dieci Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite ad altrettanti cittadini che si sono particolarmente distinti.

Per l’occasione, la cerimonia di consegna dei prestigiosi riconoscimenti sarà arricchita dalle letture, con il contributo degli studenti dell’Istituto Scolastico “Nicolò Gallo” di Agrigento, di alcune testimonianze storiche curate dal locale Archivio di Stato, nonché dalle esibizioni musicali degli studenti del Liceo Classico e Musicale “Empedocle”.

Infine, nell’ambito delle iniziative promosse dalla Fondazione “Agrigento – Capitale Italiana della Cultura 2025”, alle ore 19:00 presso la Chiesa San Domenico attigua al Palazzo Municipale del capoluogo, il Coro Polifonico Santa Cecilia di Agrigento proporrà un’esibizione canora tratta dal proprio repertorio artistico.