Agrigento:  Controlli dei Carabinieri. Sanzionato il gestore di un bar per vendita di alcolici a minori e segnalato un giovane per detenzione di cocaina

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, hanno effettuato mirate verifiche presso luoghi di aggregazione giovanile e pubblici esercizi.

Nel corso delle attività, è stato accertato che un addetto alla vendita presso un bar, sito in San Leone, aveva somministrato bevande alcoliche a minori di 18 anni. Il responsabile, un 45enne agrigentino, è stato sanzionato amministrativamente con una multa di 1.000 euro, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 125/2001, che vieta la somministrazione di alcolici ai minorenni.

Nell’ambito del medesimo servizio, sempre a San Leone, i militari hanno proceduto al controllo di un giovane di 19 anni, residente a Licata, trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il giovane è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

L’attività rientra nell’ambito del piano di intensificazione dei servizi di prevenzione e sicurezza pubblica disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, con particolare attenzione alle condotte che possono mettere a rischio la salute e l’incolumità dei più giovani.