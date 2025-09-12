AICA: campagna straordinaria per i riallacci a rete idrica e fognaria. Al via i controlli sugli utenti non in regola

AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini, gestore del Servizio Idrico Integrato in 33 Comuni della provincia, annuncia l’avvio di una campagna straordinaria di controlli e riallacci per garantire il rispetto della normativa che obbliga i cittadini ad allacciarsi al pubblico acquedotto e alla rete fognaria, nelle zone servite.

“Non si tratta solo di un adempimento burocratico – dichiara la Presidente del CdA, Danila Nobile – ma di un dovere verso la collettività: l’allaccio regolare tutela la salute pubblica, previene inquinamenti e garantisce un sistema equo, dove tutti contribuiscono correttamente.”

Nei prossimi giorni partiranno controlli incrociati per individuare:

• chi è obbligato ad allacciarsi al pubblico acquedotto o alla rete fognaria e non lo ha fatto;

• chi usufruisce del servizio di fognatura e depurazione senza pagare il relativo corrispettivo.

Gli utenti inadempienti saranno invitati a regolarizzare la propria posizione: in caso contrario scatteranno le segnalazioni alle autorità competenti e le sanzioni di legge.

AICA ricorda che per richiedere l’allaccio basta compilare la modulistica disponibile sul sito www.aicaonline.it o contattare gli uffici ai numeri 0922 441539 – 0922 441877, o via PEC a pec.aica@pec.it.

“Chi si mette in regola subito potrà beneficiare di condizioni più favorevoli e premialità dedicate. È un invito alla responsabilità, ma anche alla collaborazione: solo così possiamo risanare il servizio idrico e costruire un futuro migliore per i nostri territori” – conclude Nobile.

Com. Stam. AICA