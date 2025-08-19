AICA: incontro positivo con il Direttore dei Lavori – tracciata la strada per il futuro della rete idrica di Agrigento

Si è svolto oggi presso la sede di AICA l’incontro tecnico-operativo convocato dal Direttore dei Lavori relativo agli interventi di ristrutturazione e automazione della rete idrica del Comune di Agrigento – Primo Stralcio.

La riunione, caratterizzata da un clima disteso e costruttivo, ha consentito di chiarire puntualmente tutte le criticità emerse e di condividere soluzioni operative in un’ottica di piena collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: AICA, ATI, RUP e Direzione Lavori.

La Presidente del CdA di AICA, Danila Nobile, ha dichiarato: «Questa giornata segna un punto di svolta. Abbiamo lavorato insieme con senso di responsabilità e chiarezza, mettendo al centro il rispetto delle regole, la trasparenza e l’interesse collettivo. Solo attraverso la collaborazione di tutte le parti potremo garantire ai cittadini di Agrigento un servizio idrico efficiente e sicuro».

AICA conferma, inoltre, che sarà convocata in sede anche l’impresa aggiudicataria dei lavori e, a seguito di tutte le verifiche effettuate, informerà senza indugio le Autorità competenti – inclusi Prefettura e Procura – laddove dovessero emergere inadempienze, garantendo la massima trasparenza e il pieno rispetto della legalità.

Con questo passo in avanti, AICA rinnova l’impegno a lavorare al servizio del territorio e dei cittadini, affinché gli interventi sulla rete idrica di Agrigento possano procedere con efficacia e tempestività.

Il presente comunicato è trasmesso anche all’ufficio stampa per la diffusione agli organi di informazione.

Com. Stam. AICA