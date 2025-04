Aica: “L’avvio dei lavori per la nuova rete idrica di Agrigento segna una svolta storica nella gestione del servizio”

Agrigento – Aica, gestore del servizio idrico integrato nella provincia di Agrigento, accoglie con favore l’avvio dei lavori di ristrutturazione della rete idrica del capoluogo, ufficializzato oggi alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenuto in via Demetra per l’apertura del cantiere.

Il presidente Schifani ha sottolineato il valore strategico dell’intervento, finanziato con circa 37 milioni di euro provenienti dal Fondo di sviluppo e coesione (FSC), sulla base dell’accordo firmato lo scorso maggio a Palermo con la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

“L’inizio delle opere di ricostruzione e ammodernamento della rete idrica – dichiara il direttore generale di Aica, Claudio Guarneri – rappresenta un passaggio significativo, per molti aspetti storico, nella gestione del servizio idrico cittadino. Le attuali condotte, obsolete e risalenti a decenni fa, causano la dispersione di circa il 50% dell’acqua immessa in rete, secondo stime che riflettono una condizione diffusa anche in altri centri della Sicilia”.

Il presidente di Aica, Settimio Cantone, aggiunge: “Esprimiamo il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente Schifani e dalla Cabina di regia regionale per l’emergenza idrica, con la quale abbiamo instaurato e intendiamo mantenere una collaborazione costante e produttiva. Condividiamo pienamente la strategia regionale di potenziamento infrastrutturale, oggi concretamente testimoniata dall’apertura del cantiere ad Agrigento. Investire in infrastrutture e in fonti di approvvigionamento alternative è la risposta più efficace agli effetti della siccità e ai cambiamenti climatici”.

