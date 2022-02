Aida Yespica ospite di “Casa Chi”: “il GF Vip mi ha dato tantissimo. quest’anno le vere protagoniste sono le donne”

Aida Yespica, una delle showgirl più amate e apprezzate nel nostro paese, ieri è stata ospite di “Casa Chi”, il talk show condotto da Rosalinda Cannavò e disponibile sul profilo Instagram del settimanale Chi (https://www.instagram.com/tv/CaVJEwNBIaO/?utm_medium=copy_link).

Nel corso dell’intervista, che ha visto in collegamento anche Azzurra Della Penna, Gabriele Parpiglia e Valerio Palmieri, Aida ha parlato della sua esperienza come concorrente del “GF Vip” del 2017, edizione che l’ha vista arrivare in finale: “Il GF Vip è un’esperienza che mi ha dato tantissimo a livello umano. Lo rifarei anche oggi”.

Sull’edizione in corso l’affascinante venezuelana ha le idee ben chiare: “Indubbiamente questo GF Vip verrà ricordato come un’edizione che ha visto protagoniste tante donne. Ho apprezzato molto il percorso di Manila Nazzaro che considero una vera guerriera, mi dispiace sia stata attaccata ultimamente. Mi piace anche molto Lulù, è una ragazza sensibile”.

E per quanto riguarda la quota azzurra della casa più spiata d’Italia: “Mi ha colpito Manuel Bertuzzo. Nonostante abbia deciso di abbandonare il gioco è riuscito comunque a centrare il suo obiettivo: aver fatto vedere che anche una persona diversamente abile può mettersi in gioco e fare esperienze di questo tipo”.

Durante l’intervista Aida ha rivelato uno dei suoi più grandi desideri: “Vedere mio figlio Aron è in assoluto il mio desiderio più grande. Grazie alla tecnologia riesco a condividere con lui il più possibile anche da lontano, videochiamandoci. È una sofferenza insopportabile: sono anni duri ma io non mi fermo e so che presto potremo riabbracciarci”.

Per quanto riguarda i progetti per il futuro: “Innanzitutto sto portando avanti il mio impegno nella lotta contro la violenza sulle donne. Credo che non se ne parli mai abbastanza e, quindi, ben venga accendere un riflettore ogni giorno su questa piaga della società, sensibilizzando le persone.

Inoltre ho da poco inciso un brano: un nuovo tassello nella mia carriera che mi sta dando grandi soddisfazioni e non vedo l’ora di farvelo ascoltare. Ne sono molto fiera anche perché è dedicato a mio figlio Aron” ha concluso l’affascinante Aida.

