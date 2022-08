Aielli. Boom di visitatori in paese, in 3 giorni migliaia di presenze

Aielli si conferma tra le mete turistiche più gettonate del territorio. Tantissimi i visitatori che hanno affollato il piccolo centro marsicano, che in 3 giorni ha visto la presenza di Migliaia di persone, con picco di turisti a ferragosto.

Un paese, Aielli, che ha saputo fare della cultura e dell’attenzione all’ambiente circostante, il suo biglietto da visita, che in pochi anni è riuscito a far conoscere il piccolo centro marsicano in tutta Italia e non solo.

Murales, sculture, la torre delle Stelle e le passeggiate immersi nella natura, un luogo che piace sempre di più ai turisti.

“ Abbiamo registrato un risultato pazzesco considerando che siamo partiti da zero”, ha commentato il sindaco Enzo Di Natale. “ In 3 giorni il nostro comune è stato preso letteralmente d’assalto dai visitatori. Certo questo non può e non deve essere visto come un punto d’arrivo, ma come l’ennesimo segnale che ci sprona a proseguire sulla strada della cultura, dell’ arte e dell’ ambiente per promuovere il nostro territorio.”

Com. Stam/foto