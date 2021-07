Palermo – “Abbiamo accolto con estremo piacere la pubblicazione del bando di 80 milioni di euro destinati agli operatori economici, i professionisti e le imprese siciliane e che prevede finanziamenti fino a 25 mila euro”. Lo scrive in una nota il responsabile regionale del Dipartimento Criticità bancarie di Forza Italia, Giovanni Messina.

Si tratta di un provvedimento da tempo auspicato da Forza Italia, sia a livello nazionale che a livello locale, necessario per permettere a questo segmento di operatori di avere la possibilità di rimettersi in moto dopo il fermo per la pandemia. Tenuto conto – aggiunge Messina – che una parte del finanziamento potrà essere a fondo perduto e la restante somma a tasso zero, senza costi e senza garanzie fino a 48 mesi, questi operatori potranno avere l’aiuto necessario a rimettere in moto le proprie attività tenendo anche conto che per i primi due anni non dovranno pagare le rate. Vigileremo – conclude Messina – affinchè il percorso che porterà alle erogazioni dei finanziamenti non rallenti per la farraginosità burocratica e auspichiamo che si possano trovare altre risorse per allargare la platea dei beneficiari”.

