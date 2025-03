Al 1° Rally Terra della Geotermia-Chiusdino in scena anche le auto storiche

Proponendo un rally in luoghi “di culto” per la specialità, Laserprom 015 per la prima edizione della gara, prevista per il 18 e 19 aprile, propone la sfida anche per le vetture che hanno fatto la storia.

Insieme ai Comuni di Chiusdino, Montieri e Radicondoli si vuole creare un evento identitario del territorio. Sono in programma nove prove speciali su fondo sterrato per 57,870 chilometri competitivi, compresa una “Spettacolo” in centro a Chiusdino e torna la “piesse” quella che transitava nei pressi del celebre “Mulino Bianco”.

Chiusdino (Siena) – Procede spedito, il lavoro preparatorio di Laserprom 015 per dare corpo al 1° Rally terra della geotermia-Chiusdino, organizzato per il 18 e 19 aprile.

Il nuovo evento rallistico, pronto a riportare le sfide su un vasto territorio tanto caro agli appassionati delle corse su strada, che in tempi non troppo lontani ha visto transitare diversi “Sanremo” mondiali, ha già registrato un forte interesse da praticanti, appassionati e addetti ai lavori e dopo aver annunciato il proprio format agli inizi del mese, annuncia oggi che la competizione sarà aperta anche alle auto storiche. Un chiaro e preciso segnale che la segnala come evento a tutto tondo pronto a inseguire palcoscenici importanti.

IL FORTE STIMOLO CHE PARTE DAL TERRITORIO

Palcoscenici importanti in virtù del fatto dell’avere strade di grande fascino e di alto livello tecnico ma soprattutto avendo una grande richiesta da parte del territorio, amministratori, commercianti, il comparto turistico-ricettivo ed anche i cittadini residenti. Tutti sono concordi che il rally possa portare numerosi benefici: attira turismo, stimola l’economia locale attraverso hotel, ristoranti e commercianti, e promuove il territorio grazie alla visibilità mediatica, rafforzando l’immagine e l’attrattività dei luoghi.

L’organizzazione sta lavorando quindi con ampia soddisfazione e stimoli che arrivano dalle Amministrazioni Comunali di Chiusdino, Montieri e Radicondoli, tutti fortemente coinvolti non solo nell’appoggiare l’evento ma anche per quanto riguarda la logistica. La competizione lega il proprio nome al territorio e proprio per esso guarda all’orizzonte per diventare già dalla prima edizione un appuntamento fisso nel panorama nazionale delle corse si fondo sterrato.

UN EVENTO “DEL TERRITORIO” E “PER IL TERRITORIO”

Protagoniste le province di Siena e Grosseto e ogni comune avrà una prova speciale nel proprio territorio, questi sono i caratteri salienti della competizione. La partenza della gara sarà da Radicondoli (Siena), tutti riordinamenti avranno luogo a Montieri (Grosseto) e la cerimonia di arrivo si terrà a Chiusdino (Siena). Sul piano tecnico sportivo, Laserprom 015 ha previsto un totale di 9 prove speciali per 57,870 chilometri competitivi. Una di esse sarà la celebre “Chiusdino” che si correva nel mondiale rally, nel dettaglio, sarà quella che transitava nei pressi del celebre “Mulino Bianco”, altre due saranno inedite e ad esse verrà affiancata una prova spettacolo dentro il paese di Chiusdino, su asfalto, ma da disputare con gli pneumatici da terra.

PROGRAMMA DI GARA

Martedì 18 marzo 2024

Apertura iscrizioni

Venerdì 11 aprile 2025

Chiusura iscrizioni

Giovedì 17 aprile 2025

Distribuzione road book, documenti sportivi per le ricognizioni

VIN Hotel “La Meridiana” – Strada Provinciale 5 – Montieri (GR)

dalle ore 09:00 alle ore 12:00

dalle ore 14:00 alle ore 17:00

Ricognizioni con vetture di serie

– Prove speciali 2/5/8, 3/6, 4/7/9 dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 18:00

Super Prova Speciale 1 dalle ore 18:00 alle ore 20:00

Ingresso team in parco assistenza

Miniera di Campiano (GR) dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Venerdì 18 aprile 2025

Verifiche sportive e briefing individuale

Biblioteca Comunale “Michele Squarci” – Via Umberto 1°, Chiusdino (SI)

Sessione riservata agli equipaggi iscritti allo shakedown

Gruppo “A”

dalle ore 08:30 alle ore 10:00

Gruppo “B” dalle ore 10:00 alle ore 11:30

Sessione aperta a tutti

dalle ore 11:30 alle ore 13:00

Verifiche tecniche

Presso parco assistenza – Miniera di Campiano (GR)

Sessione riservata agli equipaggi iscritti allo shakedown

Gruppo “A”

dalle ore 09:00 alle ore 10:30

Gruppo “B”

dalle ore 10:30 alle ore 12:00

Sessione aperta a tutti

dalle ore 12:30 alle ore 14:00

Shakedown

Parte iniziale della prova speciale 3/6 – lunghezza km 02,10

Gruppo “A” dalle ore 11:30 alle ore 13:00

Gruppo “B” dalle ore 13:00 alle ore 14:30

Partenza

Radicondoli, Via Tiberio Gazzei (SI) ore 17:30

Riordino notturno Radicondoli, Piazza San Girolamo (SI) ore 20:50

Sabato 19 aprile 2025

Uscita prima vettura da parco chiuso notturno

Piazza San Girolamo, Radicondoli (SI) ore 08:00

Arrivo prima vettura e premiazioni

Piazza Venti Settembre, Chiusdino (SI) ore 17:15

FOTO BETTIOL

#Rally #motorsport #RallyTerradellaGeotermiaChiusdino2025 #Laserprom015 #Chiusdino #Montieri #Radicondoli #RallyTerra #chiterragode #sterrato #geotermia

Com. Stam. + foto