Al 57° Rally del Friuli – 26°Alpi Orientali Historic corre anche la solidarietà

Un contributo per ogni iscritto alla gara andrà a realizzare la donazione prevista per la Fondazione Progettoautismo FVG Onlus.

Cividale del Friuli confermata cuore pulsante dell’evento che avrà lo svolgimento tutto in un giorno. Confermata seconda edizione della gara di regolarità storica, ultimi giorni di iscrizioni aperte: chiusura il 24 agosto.

UDINE– Ultimi giorni giorni di iscrizioni aperte, sino a mercoledì 24 agosto, per il 57° Rally del Friuli – 26° Alpi Orientali Historic, e già il plateau delle adesioni arriva alle tre cifre, conferma che c’è “voglia” di “Alpi”, di “Friuli”.

Inprogramma per il 2 e 3 settembre, competizione organizzata dalla Scuderia Friuli ACU vede che l’apprezzamento per una delle gare più longeve ed anche iconiche del panorama internazionale è confermato, annunciando che la tradizione delle sfide sulle strade friulane verrà confermata di sicuro.

La gara conta la tradizionale validità per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) del quale sarà la sesta prova delle otto in calendario e l’importante validità per la Coppa Rally di IV zona, a coefficiente 1,5 oltre a quella per la Central European Zone (CEZ) e per la neonata FVG Rally Cup, che riunisce le tre gare friulane valide per la Coppa Rally IV di zona, quindi i rallies di Piancavallo, Valli della Carnia e Friuli.

Si evidenzia poi che il rally friulano comprende pure le importanti tappe dei trofei promozionali, a dare ulteriore interesse al confronto sportivo: R-Italian Trophy, Trofeo Pirelli Accademia, Trofeo Peugeot Regional Club e Michelin Zone Rally Cup, quest’ultima a coefficiente 1,5.

Da non dimenticare poi che verrà riproposta pure la competizione di regolarità storica, seconda edizione al seguito del rally, che correrà l’intero percorso del rally tricolore storico.

UN SOSTEGNO PER FONDAZIONE PROGETTOAUTISMO FVG ONLUS

C’è grande fermento, alla sede operativa dell’organizzazione, ma c’è anche tanta gioia nel pensare che l’evento avrà una sua parte importante di solidarietà, in quanto 10 €uro per ogni iscritto alla gara verranno destinati alla Fondazione Progettoautismo FVG onlus.

La Fondazione Progettoautismo FVG Onlus nasce nel 2006, inizialmente come associazione, grazie all’impegno di un gruppo di genitori di bambini e ragazzi autistici per offrirsi reciprocamente sostegno nel difficile compito di educarli e crescerli.

Partita come realtà di autoaiuto poco per volta è diventata un punto di riferimento per chi affronta quotidianamente le problematiche dell’autismo.

Grazie alla fiducia e al supporto di molte persone ha aperto il centro diurno Home Special Home – una grande casa per l’autismo di 2700 mq con 5000 mq di area verde – che si prefigge di costruire un progetto di vita per le persone con autismo, consentendo loro di essere parte integrante della società e vivere una vita piena e soddisfacente.

Attualmente la Fondazione supporta più di 90 famiglie in Friuli Venezia Giulia al cui interno ci sia un componente, dall’infanzia fino all’età adulta, con sindrome autistica, disturbi pervasivi dello sviluppo o Sindrome di Asperger.

LA GARA NEL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO:

IL PERCORSO ISPIRATO ALLA TRADIZIONE CON ALCUNE NOVITA’

Si rimane a Cividale del Friuli, nella “Città ducale”, patrimonio Unesco, come sede di partenza ed arrivo ed anche come “quartier generale”. Anche per questa edizione, il lavoro dell’organizzazione presieduta da Giorgio Croce, sta lavorando in forte sinergia con il territorio delle Valli del Torre e Natisone, del quale il rally è ambasciatore da sempre nel mondo del motorsport: Cividale del Friuli, Attimis, Faedis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo San Pietro al Natisone e Stregna sono i comuni interessati dal passaggio della competizione, una tradizione che si ripete ed una gioia per gli abitanti attendere ed ammirare il passaggio dei concorrenti.

Tutta in un giorno, la sfida, al sabato 3 settembre, prevede tre prove speciali da ripetere per due volte per quanto riguarda la Coppa di zona mentre le vetture storiche faranno il percorso delle “moderne” con due prove in più.

La presentazione equipaggi avrà luogo nella serata di venerdì sera in Piazza Duomo, centro storico di Cividale, che ospiterà anche l’arrivo.

PROGRAMMA DI GARA

APERTURA ISCRIZIONI 02 AGOSTO 2022

CHIUSURA ISCRIZIONI 24 AGOSTO 2022

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK

01 settembre 2022 – Cividale del Friuli – Palasport Via Perusini, 18 ore 7:00-19:00

RICOGNIZIONI CON VETTURE DI SERIE

Tutte le PS+shakedown 01 settembre 2022 ore 8:00-20:00

DISTRIBUZIONE TARGHE E NUMERI DI GARA ai Referenti dei Team c/o Centro Accrediti

01 settembre 2022 – Cividale del Friuli – Palasport – Via Perusini, 18 ore 7:00-19:00

VERIFICHE SPORTIVE ANTE-GARA online (auto storiche ore 09:00 – 14:00)

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA

02 settembre 2022 – Cividale del Friuli ore 9:00-14:00

SHAKEDOWN

02 settembre 2022 Loc. Cialla ore 10:30-14:30

PARTENZA

Cividale del Friuli – Palasport 03 settembre 2022 ore 08:15 (ore 10,30 auto storiche)

ARRIVO

Cividale del Friuli – Piazza Duomo 03 settembre 2022 ore 15:04 (ore 19,38 auto storiche)

