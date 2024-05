Al Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, i pazienti che hanno vissuto l’esperienza del coma, tornano in scena

Mercoledì 22 Maggio 2024, presso l’Aula Polifunzionale dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli alle ore 18,00 si terrà lo spettacolo teatrale «Civitoti in pretura ambulatorio».

Dal 2005 l’Unità Operativa Complessa. di Medicina Riabilitativa dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli porta in scena spettacoli teatrali (il canto di Natale di Dickens, la giara di Pirandello, il Pinocchio di Collodi,ecc…); interpretato da pazienti con esiti di gravi cerebrolesioni acquisite. L’ambulatorio è diretto dalla dott.ssa Ficile Simona (Neuropsicologa), dalla dott.ssa Adriana Di Gangi (fisioterapista) e dalla dott.ssa Maria Rosa Molene (Logopedista).

L’obiettivo della teatro terapia è in primo luogo consolidare, mantenere e promuovere il miglioramento delle competenze motorie, linguistiche e cognitivo-comportamentali dei pazienti cronici. «Secondo obiettivo, non meno importante – spiegano le responsabili dell’ambulatorio – è dare l’opportunità ai pazienti di sperimentarsi nelle relazioni di gruppo, aprirsi al mondo con una nuova veste, nuove motivazioni e nuove prospettive». Per i pazienti il teatro rappresenta un nuovo terreno di integrazione sociale sul quale muovere ulteriori passi del proprio percorso riabilitativo.

La compagnia si chiama Attori si Rinasce. Un paziente racconta: «è molto stimolante confrontarsi con persone che possono essere tanto diverse da me ma tutte siamo accomunate dalla voglia di rinascere”.

Di anno in anno lo spettacolo si colora di nuove interessanti collaborazioni. Quest’anno in occasione dello spettacolo verrà presentato il progetto “Noi guardiamo oltre“, progetto del club scherma Palermo in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi Florio Salomone. Saranno presenti in sala oltre la campionessa para olimpionica Marcella Librizzi, i partecipanti al progetto. Inoltre, nella galleria dell’Aula Polifunzionale sarà allestita la mostra di arti visive realizzata dai pazienti del centro diurno il Triangolo della Salute di Petralia Soprana insieme ad una rappresentanza di pazienti che frequentano il centro. Saranno presenti gli allievi dell’Istituto Don Bosco che, in occasione delle giornate dedicate al percorso di orientamento, si sono avvicinati con interesse all’ambulatorio di teatro terapia in quanto anche presso il loro Istituto svolgono un laboratorio di teatro. L’incontro dello scorso marzo è stata un’occasione preziosa di contaminazione di due realtà così diverse ma nello stesso tempo unite dalla passione per il teatro che può rappresentare un’opportunità per future collaborazioni e per avvicinare i ragazzi ai valori espressi dalle persone con disabilità. Quest’anno i pazienti porteranno un trucco di scena realizzato dall’Accademia di trucco Studios Art di Lina Pagliarella che gratuitamente offrirà i propri servizi.

L’ingresso è ad offerta libera. Il ricavato della serata sarà devoluto al Centro di Accoglienza “Beato Padre Olallo”.

