Al circo ma non per lo spettacolo: in due arrestati dai Carabinieri per furto di gasolio da un camion

Misterbianco. Verso le 03:00 di notte, i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, impegnati in un servizio per il controllo delle aree industriali e commerciali del territorio,

hanno individuato e tratto in arresto un 43enne residente nel Siracusano e un 31enne residente nel Catanese, colti in flagranza mentre stavano sottraendo carburante da un autocarro, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. .

L’equipaggio dell’Arma, transitando in contrada Cubba Marletta, ha notato la presenza sospetta dei due uomini nei pressi di un autocarro utilizzato da un circo itinerante e parcheggiato regolarmente all’interno di un’area privata. L’atteggiamento dei due, che stavano armeggiando proprio in corrispondenza del serbatoio e che, alla vista dei militari, hanno tentato rapidamente di allontanarsi, ha spinto i Carabinieri a intervenire con tempestività, bloccandoli poco dopo.

Durante le verifiche sono state rinvenute numerose taniche di plastica da 15 a 25 litri, già piene di gasolio, oltre a ulteriori contenitori vuoti, tubi in gomma, cannule dosatrici e altri strumenti utili al travaso del carburante. Parte del gasolio, inoltre, era già sversato a terra, segno dell’effrazione del tappo del serbatoio dell’autocarro.

Un sopralluogo più approfondito ha permesso di accertare che nel bagagliaio del veicolo utilizzato dai due arrestati erano presenti altre taniche, pronte a essere riempite. Complessivamente, grazie all’intervento dei Carabinieri, sono stati recuperati circa 220 litri di carburante, immediatamente riconsegnati al legittimo proprietario, dipendente del circo, che ha poi formalizzato una querela.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati dichiarati in stato di arresto per furto aggravato e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’atto.