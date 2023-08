Sarà presentato il 26 agosto, alle ore 17, il libro “Al di là delle nuvole” scritto dall’artista Giusy D’Arrigo. L’evento, organizzato da Enac (Ente Nazionale Attività Culturali) con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, si terrà presso il Palazzo dei Duchi di Santo Stefano di Taormina.

È stata una vita straordinaria quella dell’aviatore catanese Angelo D’Arrigo, vincitore di campionati mondiali ed europei di volo libero, fotografata nel suo significato più profondo dalla sorella Giusy D’Arrigo nel libro “Al di là delle nuvole” pubblicato da Armando Curcio che sarà presentato il 26 agosto, alle ore 17, presso il Palazzo dei Duchi di Santo Stefano a Taormina. L’evento è organizzato e promosso da Sabina Scaravaggi, delegato regionale Enac (Ente Nazionale Attività Culturali) con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

«Ho voluto raccontare squarci di emozioni e di vita vissuta insieme alla persona che più di tutti nella mia famiglia ha rappresentato un faro, una guida che ha tracciato abilmente gran parte del mio percorso personale e professionale, oltre ad avermi regalato la consapevolezza che la vita non finisce quando un corpo si spegne, ma si trasforma procedendo in un’altra dimensione – afferma l’artista D’Arrigo, autrice della biografia – Dopo aver presentato il libro a Milano e Roma, adesso sarà la volta della prestigiosa location di Taormina. Ciò per me è particolarmente emozionante, perché questa era una sede di volo di mio fratello, ma rappresenta anche dei ricordi di intima connessione famigliare, luoghi che negli anni abbiamo avuto ancora modo di rivivere, ripercorrendo le sue orme, con Angelo nel cuore».

Attraverso le parole dell’autrice, dunque, Angelo D’Arrigo ritorna a parlare di sé, mostrando come sia possibile sconfiggere le proprie paure, superare gli ostacoli apparenti della vita, raggiungendo infine, di nuovo, le porte dell’impossibile. Da Parigi fino al suo gravissimo incidente a Bassano del Grappa, per poi ritornare sulle correnti ascensionali del cielo in mille e una sfida contro l’impossibile. L’obiettivo è quello di inviare alle nuove generazioni un messaggio di coraggio e determinazione, elementi necessari per perseguire i propri sogni. Proprio per questo importante significato, dal libro “Al di là delle nuvole” è nata l’intenzione di realizzarne un film su cui un’equipe di persone sta già lavorando.

La presentazione, moderata da Davide De Filippi, vedrà l’intervento di illustri ospiti come l’attore Riccardo Mei, lo psicoterapeuta Sergio Amico e i giornalisti Paola Donnini, Francesco Liotta e Katia Scapellato. «Oltre a voler raccontare e promuovere il libro di Giusy D’Arrigo questo vuole essere un momento di aggregazione culturale, in cui intellettuali ed eccellenze del mondo giornalistico, chiariranno come da una matrice autobiografica si possano trarre e attuare spunti di riflessione – precisa la dottoressa Scaravaggi – Tutto diventa più facile quando l’oggetto in questione è una vita particolare come quella di Angelo D’Arrigo, che unita a quella della sorella Giusy diventa un percorso a ostacoli avvincente quanto coinvolgente per chi si avvicina alla lettura».

