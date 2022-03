Al “Fashion Week” di Milano la stilista Ivana Todaro e le sue modelle

Milano – Come è noto, la Fashion Week 2022, dedicata alla moda femminile autunno-inverno, ha avuto luogo dal 22 al 28 febbraio e, per disposizione del Ministero della Salute, con l’obbligo del green pass e l’utilizzo delle mascherine FFP2.

Quest’anno, per la prima volta, presente alla sfilata anche Ivana Todaro, manager del marchio “Diamante Sposa Haute Couture” che, nel giorno del suo arrivo, ha inaugurato ufficialmente il suo nuovo ufficio e sede operativa, al civico 8 di Via Montenapoleone, nel centro di Milano, considerata una delle zone più lussuose e uno dei maggiori centri degli acquisti del prêt-à-porter. Nella splendida piazza del Duomo, in un giorno particolarmente soleggiato e nella Galleria V. Emanuele (nota anche come il salotto di Milano, ndr), si è svolto uno shooting eseguito dal fotografo Raffaele Torino ph e dal cineoperatore Angelo Apolito che hanno ripreso le modelle accompagnate dalla stilista Todaro e poco dopo sono state intervistate da un operatore della “TV Life Italia”: Sabrina Ferrigno in abito a tre balze stampate con scollatura a cuore; Alice Fanti in abito da sposa tutto in pizzo con lavorazione in pietre e paillettes, stile principesco, piume turchese e maniche lavorate; Ginevra Cribaudo con abito in tulle panna e turchese, maniche lavorate in organza e piume, corpino panna e turchese arricchito di pietre svarowsky; Kateryna Sukharyeva indossava un abito a tubino aderente, con scollatura a cuore e tessuto tutto lavorato in paillettes e filature dorate; Sylvie Lubamba in un abito scuro a tubino corto con taglio a seno, trasparenze sui fianchi e scollatura a cuore. Conclusasi positivamente l’esperienza milanese dove al “Fashion Week” sono stati molto apprezzati gli abiti realizzati dalla stilista, la Todaro, con la tenacia e l’impegno che la caratterizzano, svilupperà nuovi progetti per Dubai, Parigi e Madrid.

Franco Verruso