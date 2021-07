Stasera al BlueSky il secondo appuntamento della rassegna: il concerto della front woman per molti anni della band e del fondatore e storico autore di grandi successi

MESSINA (5 lug) – Stasera (lunedì 5 luglio) secondo appuntamento del “Festival delle Stelle” rassegna di musica e cultura che vedrà sul palco del BlueSky di Messina un grande omaggio ai Matia Bazar con lo spettacolo “La nostra storia”: Silvia Mezzanotte, per molti anni front woman della band, e Carlo Marrale, storico autore delle più celebri canzoni, saranno insieme per proporre Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Vacanze romane, Solo tu, Piccoli giganti, Ti sento, Dedicato a te e tanti altri pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il festival ha preso il via lo scorso lunedì col concerto, particolarmente apprezzato, dei Kunsertu e durerà fino a settembre; è promosso dagli imprenditori Salvatore Palmeri e Damiano Gentile in stretta collaborazione conSacha Cardile e Alberto Bernava, con la direzione artistico di Massimiliano Cavaleri.

Nella suggestiva cornice dello Stretto i due artisti ripercorreranno il lungo percorso dei Matia Bazar fino a Brivido caldo e Messaggio d’amore, brano con il quale la Mezzanotte ha portato, per la seconda volta, i Matia Bazar sul podio di Sanremo. “Io e Carlo, racconta Silvia Mezzanotte, abbiamo vissuto il mondo Matia Bazar in modo parallelo, in tempi diversi. Ma quando abbiamo cominciato a cantare insieme ci siamo riconosciuti, come chi ha già fatto un pezzo di strada mano nella mano. D’altronde Carlo e Giancarlo Golzi furono i primi a venirmi ad ascoltare nel lontano 1999, e poco dopo mi fu proposto di diventare la voce del gruppo. Adesso è il momento giusto per raccontare la nostra storia, tra aneddoti e ricordi che svelano più di 40 anni della vita di una band che ha calcato i palcoscenici più celebri del mondo”. “Il destino, ha sempre in serbo delle sorprese, racconta Carlo Marrale – con Silvia ci siamo incontrati casualmente, entrambi al rientro dai rispettivi concerti, io ero con i miei musicisti nella hall di un hotel a Firenze quando è arrivata lei. I nostri sguardi si sono riconosciuti e, in mezzo alle chiacchiere e alle risate, abbiamo cominciato a canticchiare rendendoci immediatamente conto che le nostre voci, si fondevano perfettamente. Un’intesa musicale immediata, come se avessimo cantato assieme da sempre… una magia che ha innescato la voglia di raccontare la nostra storia e di tornare a viverla insieme al nostro pubblico”. I due artisti portano insieme sul palco l’esperienza di 11 festival di Sanremo, tra cui due vittorie, un terzo posto, due premi della critica, oltre a dischi d’oro e tournée internazionali. Uno spettacolo travolgente dove i brani più belli e conosciuti si vestono di leggerezza e incanto con le inconfondibili voci di Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale.

foto Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte

