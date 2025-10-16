Al Lauria apre il Villaggio della Salute

Il Lauria una palestra all’aperto per tre giorni e tanta animazione ed aspetti culturali e sanitari, nel primo tratto del lungomare di Mondello.

Apre domani il “Villaggio della Salute”, realizzato a Palermo da Komen Italia in collaborazione con il club Roggero di Lauria e con il Ministero della Cultura, nell’ambito della campagna “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”.

Il “Villaggio” lungo viale Regina Elena, nel tratto dalla sede nautica alla Villa del circolo, sarà sede durante i tre giorni di attività varie volte alla prevenzione e alla educazione sanitaria. A bordo di 4 camper appositamente attrezzati saranno effettuati esami gratuiti di diagnosi precoce dei tumori al seno.

Iniziative sportive e di promozione dell’attività fisica, eventi di educazione e sensibilizzazione dedicati in particolar modo alle scuole, alle università ed eventi di raccolta fondi. Sono inoltre in programma laboratori di benessere psico- fisico, anche per i più bambini.

La cerimonia di inaugurazione avrà luogo venerdì 17 alle ore 17 e sarà seguita da un Talk show sui temi della prevenzione in Villa. Ad illustrare il programma saranno tra gli altri, il presidente del Lauria, Andrea Vitale, il dirigente Giuseppe Minà e Giulia Giandalia, referente a Palermo della Komen Italia.

“Ci pregiamo – spiega Giuseppe Minà – di essere l’unica associazione sportiva in Italia ad aver stipulato una convenzione con Komen. Già questa collaborazione ha visto l’organizzazione al nostro club di corsi gratuiti di canottaggio per 14 donne che stanno affrontando la riabilitazione oncologica. Iniziati a giugno si concluderanno a fine ottobre. Ora proseguiremo questo connubio con il Villaggio della Salute, unico in Sicilia tra i 14 allestiti in tutta Italia”.

Il programma della manifestazione che sarà aperto domani alle 11, inizierà con attività di canottaggio su remoergometri e di minitennis. Quindi, laboratori di preparazione e degustazione di cibo nutrizionalmente corretto.

Sabato dalle 10 ancora attività di canottaggio. A seguire, pilates e total body. Nel primo pomeriggio varie attività ludiche per bambini e sessioni sia di nutrizione che psico-oncologica “La rinascita in una nuova vita”. Domenica ripetuti i programmi del sabato e a concludere alle 17, un torneo di beneficenza di burraco per devolvere fondi alla Komen Italia.

(Nelle foto, il dirigente del Lauria, Giuseppe Minà e una panoramica del club di Mondello)

