Al Nuovo Teatro Scaletta in scena il circo contemporaneo  con LUMIE di Francesco Mirabile, il Circo dei Limoni

Scaletta Zanclea. Al Nuovo Teatro Scaletta, domenica 9 marzo andrà in scena LUMIE Il Circo dei Limoni per la mini rassegna “FAMIGLIE A TEATRO”.

Nata dal desiderio di coinvolgere famiglie e piccoli spettatori e pensata dal direttore artistico Maurizio Puglisi, FAMIGLIE A TEATRO presenta tre spettacoli interessanti e divertenti per educare e appassionare il pubblico di domani. Domenica 9 marzo alle ore 17.00, il Nuovo Teatro Scaletta ospiterà Francesco Mirabile e il suo Circo dei Limoni, spettacolo di acrobatica, equilibrismo, giocoleria e verticalismo. Si tratta di uno show sorprendente e originale che trascina lo spettatore in un mondo irreale e fiabesco dal sapore mediterraneo, un invito a tornare alla natura e ai suoi richiami grazie all’energia dei limoni. In scena, Francesco Mirabile, artista diplomatosi alla FLIC Scuola di Circo di Torino, perfezionatosi presso l’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice. Attore, danzatore, acrobata e circense con più di vent’anni di esperienza, Francesco Mirabile ha calcato le scene di importanti teatri italiano tra cui il Teatro Strehler e il Teatro alla Scala di Milano, esibendosi in più parti del mondo, in Germania, Francia, Egitto, Spagna, Svizzera, Grecia e Stati Uniti. Prossimo appuntamento al Nuovo Teatro Scaletta è PATRES, uno spettacolo di Saverio Tavano, produzione Scenari Visibili in programma per domenica 16 marzo alle ore 18.30 inserito nella stagione ANNO ZERO. Si fa, inoltre presente che i due spettacoli previsti nel mese di febbraio e rinviati a data da destinarsi saranno recuperati a maggio: domenica 4 maggio data di recupero dello spettacolo piccolomondomusica; domenica 11 maggio, data di recupero del Concerto del Coro Polifonico Ouverture dal titolo “Leggero, ma non troppo…”. I biglietti di tutti gli spettacoli sono disponibili su LiveTicket. Per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3517914291 o una mail a nuovoteatroscaletta@gmail.com. Il Nuovo Teatro Scaletta è sito in Piazza Don Bosco presso il Centro Culturale Polifunzionale a Scaletta Zanclea.

LUMIE IL CIRCO DEI LIMONI di e con Francesco Mirabile

Domenica 9 marzo 2025 ore 17.00 | Nuovo Teatro Scaletta – Scaletta Zanclea – Messina

