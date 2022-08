Al  Palermo Non Scema Festival  il fenomeno social de I Bandaboom

Nell’isola pedonale allestita in via XX settembre dal Teatro Agricantus domenica 7 agosto è attesa la coppia comica composta da Giuliana Di Stefano e Alessandro Aiello che grazie ai loro divertenti video hanno già superato il mezzo milione di follower

Teatro Agricantus, via XX Settembre 82a – Palermohttps://www.agricantus.cloud/ https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Dal palco al web, e ritorno. Domenica 7 agosto ore 21.30 al “Palermo Non Scema Festival” organizzato nell’isola pedonale allestita dal Teatro Agricantus di Palermo in via XX Settembre, nell’ambito della rassegna Open Source Comedy arrivano I Badaboom, ovvero Giuliana Di Stefano e Alessandro Aiello (coppia nella vita e in scena), vero fenomeno social seguito da un pubblico di oltre mezzo milione di follower.

Con i loro esilaranti schetck con cui hanno trasformato in parodia la quotidianità di una comune coppia di fidanzati, Giuliana ed Alessandro (siracusana lei, palermitano lui) sono riusciti a conquistare il popolo del web, tanto che al momento risultano essere tra le realtà italiane più cliccate su Youtube.

Al “Palermo Non Scema Festival” porteranno in scena “Piacere, noi siamo I Badaboom”, live show in cui la coppia comica si presenta al pubblico in tutte le sue sfaccettature.

Ripercorreranno alcune fasi della loro vita insieme, episodi che riguardano tutte le coppie: dal primo bacio ai cambiamenti che la loro relazione ha subito nel corso di dieci anni trascorsi insieme: dal rapporto con i parenti all’invadenza della suocera alle piccole questioni quotidiane, fino allo spinoso argomento del matrimonio. Tutto condito da giochi teatrali, musica e canto.

Con questa storia, simile a quella di tutte le coppie che nel bene e nel male continuano ad amarsi e a stare insieme, I Badaboom vogliono mostrare le difficoltà della condivisione e dell’unirsi, facendo emergere la bellezza del “mescolarsi” per continuare ad andare avanti, insieme.

INFORMAZIONI

Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Aperta martedì e mercoledì h 11-13.30 e h 17-20; da giovedì a sabato h 11-13.30 e h 18.30-22; domenica h 18.30-22

Inizio spettacoli: Dal 21 luglio al 29 agosto ore 21.30, dal 30 agosto al 3 ottobre ore 20.30

Biglietti: da 10 euro

Biglietteria on line

https://www.agricantus.cloud/

https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

https://www.tickettando.it/

Com. Stam./foto