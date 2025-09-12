Al Parco Archeologico di Lilibeo Marsala la “Traviata sotto le stelle” domenica 14 settembre

omenica 14 settembre alle ore 19.30 il Parco archeologico di Lilibeo presenta al pubblico il gran concerto “Traviata sotto le stelle”, che si svolgerà nello spazio antistante la Plateia Aelia.

Maestri e allievi del Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani eseguiranno per gli intervenuti una selezione di arie, duetti e pezzi d’insieme della celebre opera di Giuseppe Verdi con la direzione del maestro Riccardo Serenelli.

“La serata sarà resa speciale – dice la direttrice del PALM, Anna Occhipinti – anche grazie alla rinnovata illuminazione della antica strada romana che, dopo lo spettacolo, sarà accesa per la prima volta.

L’accesso al Parco, dal lato di Porta Nuova, sarà libero fino ad esaurimento posti”.

Com. Stam. + foto