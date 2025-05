Al  Piccolo Teatro Patafisico “Flatlandia. Racconto fantastico a più dimensioni”

Cuore di drago, volo di farfalla, bava di lumaca sono gli ingredienti di una pozione, la pozione della lentezza e dello stare con cui in questa stagione vogliamo affrontare le cose: coraggiosi come draghi, leggiadri come il volo di una farfalla, lenti come una lumachina che lascia la sua bava (appiccicosa e magica)…

Siamo lieti di presentare il decimo appuntamento di Cuore di drago, volo di farfalla, bava di lumaca, la stagione di teatro per le nuove generazioni:

Dom. 04 maggio 2025, ore 16.30 e ore 18.00

℅ il Piccolo Teatro Patafisico

via G. La Loggia, 5 – Complesso Pisani – ingresso ASP

FLATLANDIA

Racconto fantastico a più dimensioni

di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo

Produzione Piccolo Teatro Patafisico in collaborazione con PALERMOSCIENZA

a partire dai 6 anni

durata 50 minuti

Ingresso contributo € 7,00

Acquista i tuoi biglietti attraverso >> il nostro sito

Flatlandia è una parola composta che può tradursi letteralmente “terra piatta”, ed infatti si comprende da subito che quel luogo possiede una peculiarità che a noi sembrerebbe quanto meno bizzarra.

La Flatlandia è una terra popolata da figure geometriche e lo spazio si estende all’infinito seguendo due direzioni soltanto. Gli abitanti del luogo non possiedono la dimensione dell’altezza, ma con il termine “piatta (flat)” non ci si riferisce esclusivamente all’assenza di profondità spaziale, ma anche all’impossibilità che gli stessi abitanti della Flatlandia hanno di immaginare l’esistenza stessa come qualcosa di più profondo e non riescono ad accettare qualsiasi idea di cambiamento. Lo spettacolo utilizza diverse tecniche del teatro di figura per chiarire e semplificare i concetti espressi nella storia, riuscendo così a coinvolgere il pubblico di bambini in riflessioni intorno ai temi della curiosità e della scoperta, della possibilità di guardare oltre, per capire che non tutto è come appare ma basta a volte riuscire a guardare in un’altra direzione perché ci si svelino nuovi mondi.

Com. Stam. + foto