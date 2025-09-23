Al Policlinico di Palermo impiantati su quattro pazienti i dispositivi cocleari di ultima generazione
Il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo si conferma centro di eccellenza per la chirurgia della sordità. Nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto dal Professore Salvatore Gallina sono stati impiantati su quattro pazienti i nuovi dispositivi Nexa che offrono una maggiore qualità del suono e caratteristiche tecnologiche innovative.
A effettuare gli interventi è stato il Professore Francesco Dispenza che sottolinea: “Essere tra i primi centri in Italia ad adottare questa tecnologia significa offrire ai nostri pazienti il meglio disponibile oggi nel campo della riabilitazione uditiva, garantendo un ritorno all’ascolto sempre più naturale e vicino all’esperienza dell’udito fisiologico”.
Il Policlinico è Centro di Riferimento Regionale per la chirurgia della sordità e si colloca tra i primi centri in Sicilia per numero di interventi sull’orecchio.
Negli ultimi anni è stata raggiunta una media di 25 impianti cocleari all’anno, un dato che testimonia l’esperienza consolidata e i volumi operatori significativi, che hanno ridotto in maniera considerevole l’emigrazione dei pazienti verso altre Regioni.
La Direttrice generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari, commenta: “L’impianto dei nuovi dispositivi cocleari conferma l’impegno concreto dell’AOUP nell’adozione di tecnologie all’avanguardia per garantire a tutti i pazienti le migliori opzioni terapeutiche disponibili, garantendo un servizio sanitario di qualità e accessibile a tutti. Ringrazio il professore Gallina, il professore Dispenza e tutto il personale dell’ospedale per l’ottimo lavoro svolto”.
Com. Stam. + foto