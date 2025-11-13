Al Policlinico le “Giornate di Neurologia” dedicate alla malattia di Parkinson e alla Sclerosi Multipla

Domani, alle ore 8.30, presso l’Aula Maurizio Ascoli del Policlinico si apriranno le due “Giornate di Neurologia” del Congresso Regionale della Società Italiana di Medicina di Genere nelle Neuroscienze (SIMeGeN).

La giornata di domani sarà dedicata alla malattia di Parkinson, il 15 novembre si parlerà di Sclerosi Multipla.L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le associazioni Azione Parkinson in Sicilia (APiS) e Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) della provincia di Palermo.Obiettivo del congresso è consentire una corretta diagnosi e una totale persa in carico della persona con malattia e individuare un percorso territorio – ospedale – territorio con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti.Co-presidenti dell’evento sono i neurologi Marina Rizzo, Giuseppe Salemi, Mirella Colombo Brizzi, Angelo La Via.

