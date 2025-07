Al Pro Park di Ceranesi protagonisti i giovanissimi del Campionato Italiano MiniTrial

Un fine settimana interamente dedicato ai Campioni di domani delle due ruote trialistiche. Presso la celebre area attrezzata del Pro Park di Ceranesi (Provincia di Genova), sabato 12 luglio andrà in scena il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano MiniTrial 2025 seguito l’indomani dal 1° Collegiale Nazionale MiniTrial.

Un weekend che offrirà una finestra sul futuro per tutto il movimento grazie all’eccellenza del Pro Park ed all’organizzazione del Moto Club La Guardia, con tanti elementi d’interesse riposti nella serie rivolta ai giovanissimi di almeno 8 anni di età.

LA SITUAZIONE NEL CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL

A Ceranesi si partirà dai verdetti espressi nei primi due round del Campionato Italiano MiniTrial svoltisi in abbinamento all’Italiano Trial tra Lanzada ed Asiago. Nella MiniTrial A si presenterà a punteggio pieno in virtù di due vittorie in due gare Federico Bonfanti (Beta) a precedere William Franzoni (GASGAS) e Federico Boaglio (TRRS), entrambi con un secondo posto a testa all’attivo. Nel segno di Giacomo Midali (Beta) altresì la MiniTrial B, primatista delle due gare finora disputate, avendo ragione nella classifica provvisoria di campionato di Tony Viero (Beta) e di Eros Parravicini (Beta).

Due-su-due anche nella MiniTrial C a firma Niccolò Capecchi (Beta) con Ivan Mezzogori (Beta) e Diego Mazzola (TRRS) a seguire, mentre la MiniTrial Mono vede Giulia Canepaccio (Beta) e Matteo Mazzola (TRRS) con un’affermazione a testa al comando a quota 37 punti seguiti a 9 lunghezze da Federico Gusmeroli (GASGAS). La MiniTrial Entry, riservata ai giovanissimi ai loro esordi agonistici nella specialità, accerta il primato a punteggio pieno di Giovanni Fondacaro (Beta) con Ilaria Zonca (Beta) e Alessandro Marzorati (TRRS) rispettivamente seconda e terzo.

Le Classifiche generali del Campionato Italiano MiniTrial

1° COLLEGIALE NAZIONALE MINITRIAL 2025

Archiviato il terzo round, l’indomani il Pro Park ospiterà il 1° Collegiale Nazionale MiniTrial 2025 con la partecipazione riservata a tutti i Licenziati FMI Fuoristrada e MiniOffroad dagli 8 ai 21 anni iscritti alla gara di campionato. L’iscrizione al collegiale è gratuita e dovrà essere portata a termine nelle Operazioni Preliminari della mattina di sabato 12. Il programma prevede il ritrovo domenica 13 alle 8:30, briefing alle 9:00 ed attività in moto fino alle 14:00. Il collegiale rappresenterà un’ottima occasione per riprovare le zone affrontate durante le gara con la guida dei Tecnici FMI, capire eventuali errori commessi e, di conseguenza, correggerli.

AL PRO PARK ANCHE IL 1° CORSO FEDERALE FEMMINILE TRIAL 2025

Nel medesimo fine settimana andrà in scena al Pro Park anche il 1° Corso Federale Femminile Trial 2025. L’appuntamento, organizzato dalla Commissione Femminile e dal Settore Tecnico FMI, punta a far accrescere il movimento femminile nel panorama motociclistico nazionale delle due ruote trialistiche. Riservato ad un massimo di 30 iscritte, l’evento sarà dedicato a Tesserate FMI e non che dovranno presentarsi con abbigliamento e protezioni proprie, mentre le moto verranno messe a disposizione da Betamotor. Sabato alle 12:00 è previsto il primo incontro seguito dalle 14:00 alle 19:00 dalle attività in moto, mentre l’indomani le partecipanti avranno modo di migliorare la loro tecnica di guida dalle 8:30 alle 14:00.

PROGRAMMA E INFORMAZIONI UTILI

Il Campionato Italiano MiniTrial affronterà il terzo round della stagione 2025 sabato 12 luglio con le operazioni preliminari previste dalle 10:00 alle 12:00 ed il via della gara alle 14:00 con 6 zone da ripetere per 3 giri. Agli assistenti dei piloti è consigliato l’uso della moto, per quanto il trasferimento sia intorno gli 800 metri.

Timetable

Race Program

Com. Stam. FMI