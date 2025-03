Al Pro Park di Ceranesi ritorna il Trofeo Italiano Trial Gruppo 5

Le gloriose moto da trial d’epoca che hanno scritto memorabili pagine di storia della specialità ritornano in azione. Questo fine settimana al Pro Park di Ceranesi (Provincia di Genova) si apre la stagione del Trofeo Italiano Trial Gruppo 5, palcoscenico di prim’ordine per offrire a trialisti praticanti di correre con le moto che hanno segnato un’era.

Due le distinte gare previste nel weekend tra sabato 15 e domenica 16 marzo con la regia organizzativa del Moto Club La Guardia, tappa d’apertura di un 2025 che vedrà le Trial Gruppo 5 impegnate in quattro appuntamenti con la disputa di sette differenti round.

IL CALENDARIO 2025

Per questo ritorno del Trofeo Italiano Trial Gruppo 5 si inizierà questo weekend al Pro Park di Ceranesi con la disputa dei primi due round, a seguire appuntamento a Primaluna in Provincia di Lecco (Round 3 e 4 il 5-6 luglio), terza tappa a Monte San Giovanni in Sabina (Round 5 e 6 il 13-14 settembre) con il gran finale in gara unica a Garessio in data 19 ottobre.

TRIAL GRUPPO 5

Il Trofeo Italiano Trial Gruppo 5 offre ai praticanti molteplici opportunità di gareggiare in base al livello e alle rispettive moto di proprietà. Tre le categorie previste: Gruppo 5 per moto iscritte al Registro Storico FMI (classi Pre 77, Pre 80, Post 80 e Mono), Marathon volta ad facilitare l’avvicinamento alla specialità ai debuttanti con moto vintage e moderne (pertanto senza l’iscrizione della suddetta motocicletta al Registro Storico FMI) e Mono (moto d’epoca o moderne raffreddate a liquido). Per i concorrenti, tre i livelli di difficoltà previsti nei percorsi di gara: Gentlemen (facile, contraddistinto dal colore bianco), Clubman (media difficoltà, colore giallo) ed Expert (il percorso più impegnativo riconoscibile dal colore verde).

IL PROGRAMMA AL PRO PARK

Al Pro Park la gara valevole come Round 1 prenderà il via sabato 15 marzo alle 12:00, l’indomani altresì la partenza del primo concorrente è prevista nella mattinata alle ore 10:00 in punto con 8 zone da ripetere per 3 giri.

