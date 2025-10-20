Al Rally di Taormina pioggia di titoli per la Island Motorsport

Seppur al debutto sugli asfalti della riviera ionica, trionfo per i portacolori Termine-Musso (Porsche 911 Carrera RS) Nell’epilogo stagionale del Campionato Siciliano Rally Auto Storiche, alloro definitivo per Di Lorenzo-Cardella (Porsche 911 Carrera RS) e per Ricevuti-Catalano (BMW 2002 TII Touring), rispettivamente, nel 3° e nel 2° Raggruppamento Al sodalizio presieduto da Eros Di Prima assegnata la Coppa Scuderie per il secondo anno consecutivo

Taormina (Me) – Un vero e proprio tripudio in casa Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), una volta archiviato il Rally di Taormina Historic Legend, chiusura stagionale del Campionato Siciliano Rally Auto Storiche, andato in scena lo scorso fine settimana. Procedendo con ordine, il sodalizio presieduto da Eros Di Prima, fregiatosi tra l’altro per il secondo anno consecutivo della Coppa Scuderie, ha festeggiato la vittoria conseguita da Giuseppe Termine (Porsche 911 Carrera RS di 2° Raggruppamento), in coppia con Sergio Musso. Seppur al debutto sui selettivi asfalti del Messinese, il pilota originario di Ribera, già con trascorsi di rilievo in pista, è passato al comando sin dalla prima tappa del sabato, per consolidare l’indomani la leadership e amministrare il vantaggio cumulato sino al traguardo, dopo aver svettato in cinque prove speciali delle otto effettivamente disputate.

Alle sue spalle, si sono inseriti i compagni di squadra Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella che, sull’altra Porsche 911 Carrera RS, hanno chiuso la pratica nel 3° Raggruppamento, conquistando il titolo regionale di categoria. Così come gli affiatati Italo Ricevuti e Monica Catalano, su BMW 2002 TII Touring, ai quali è bastata una piazza d’onore in gara per cingersi definitivamente il capo con la corona d’alloro nel “Secondo”. Un bottino arricchitosi, oltremodo, in virtù dei neo campioni isolani di classe nel “Terzo”: a partire da Cosimo Labianca (Opel Kadett GTE) che, dopo aver già messo in bacheca qualche mese addietro il Trofeo Rally 4^ zona nonché navigato dall’esperto “DAVIS”, si è imposto nella “TC/2000”; la “TC/1150”, invece, è andata più che meritatamente ai fratelli peloritani Luigi e Giovanni Marino, su A/112 Abarth. Per chiudere nel “Quarto” con il successo nella “A/1300” da parte dei locali Giovanni Bonafede e Flavia Vizzari, su Seat Marbella.

Unica nota dolente nell’ambito dell’atto finale della Coppa ACI Sport 9^ zona (CRZ), riservata alle vetture moderne. Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4) e il fido Marco Marin sul sedile di destra, sono stati costretti a dichiarare forfait poco dopo lo shakedown, per sopravvenuti problemi familiari.

Classifica finale Taormina Historic Legend

1. Termine-Musso (Porsche 911 Carrera RS) in 45’06”5; 2. Di Lorenzo-Cardella (Porsche 911 Carrera RS) a 2’02”4; 3. Avara-Cilia (Opel Kadett GSI) a 4’28”9; 4. Labianca-“DAVIS” (Opel Kadett GTE) a 5’23”9; 5. “Red Devil”-Spirio (Renault 5 GT Turbo) a 5’35”2; 6. Fiumara-Marino (Opel Corsa GSI) a 6’30”6; 7. D’Antoni-Occhipinti (Peugeot 106) a 6’48”; 8. Savoca-Amato (BMW 2002 TII Touring) a 6’49”7; 9. Marino-Marino (A/112 Abarth) a 7’22”3; 10. Ricevuti-Catalano (BMW 2002 TII Touring) a 9’22”1.

Com. Stam. + foto