Al Rally il Ciocco doppio colpo per la Island Motorsport

Al termine di un più che impegnativo appuntamento d’apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, la scuderia siciliana festeggia le vittorie dei portacolori Lo Cascio-Rappa (Toyota GR Yaris R1T) nella GR Yaris Rally Cup e di Angelucci-Cambria (Toyota GR Yaris Rally2) nella categoria Over 55 della massima serie tricolore

Gli altri alfieri Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2) costretti allo stop anticipato dopo il secondo passaggio sul celebre guado di San Rocco

Castelnuovo di Garfagnana (Lu), 24 marzo 2025 – Un duplice sigillo, quello impresso dai portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) al 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, round d’apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, andato in scena lo scorso fine settimana sui selettivi asfalti della Lucchesia. La gara, trasformatasi in un vero e proprio terno al lotto per le condizioni meteo estreme che hanno flagellato la Garfagnana, tanto per cominciare ha salutato il successo del giovane Salvatore Lo Cascio che, su Toyota GR Yaris R1T della DLF Academy nonché schierata dal Laserprom 015, si è imposto nel primo dei sei appuntamenti della GR Yaris Rally Cup regalandosi, altresì, la dodicesima piazza assoluta. Dopo aver chiuso al comando la prima tappa del sabato, il driver nisseno, classe 1998, col palermitano Gianfranco Rappa a dettargli le note, l’indomani è riuscito a rintuzzare gli attacchi degli inseguitori riguadagnando terreno nell’ultima prova speciale delle nove effettivamente disputate delle 12 inizialmente in programma. «Un primo impegno stagionale che ci lascia ampiamente soddisfatti, tanto per il risultato quanto per la prestazione in sé. D’altronde, la mia precedente e unica partecipazione al “Ciocco”, risaliva all’edizione 2023» – ha sottolineato Lo Cascio all’arrivo – «Abbiamo spinto sì, ma sempre con criterio. Forse un po’ troppo conservativi nelle battute iniziali della domenica, ma abbiamo recuperato nel secondo giro; bene così».

Uscito indenne e altrettanto vittorioso dal “pantano” toscano, altresì, l’altro alfiere Fabio Angelucci. Navigato dall’esperto messinese Massimo “Max” Cambria, il pilota romano, presentatosi al via al volante della Toyota GR Yaris Rally2 della Step-Five Motorsport gommata Pirelli, ha dominato tra gli “Over 55”, categoria già conquistata nel 2024, concludendo quattordicesimo nella “generale”, settimo nel Campionato Italiano Rally Promozione (CIRP) e incamerando i primi punti in carriera nella massima serie tricolore. «Grande soddisfazione, ma quanta fatica» – il commento tranchant di Angelucci che ha aggiunto – «In 30 anni di attività, credo di non aver mai visto così tanta acqua. Il sabato è stato a dir poco proibitivo, non saprei come altro definirlo. Ampi tratti stradali al limite della percorribilità, scarsissima visibilità, però siamo riusciti a tener botta. La domenica è andata, decisamente, meglio. Ci siamo migliorati, abbiamo acquisito maggior confidenza con la Yaris, pur intervenendo ben poco sull’assetto. C’era poco da inventare, perlopiù per mancanza di tempo, avendo disputato solo tre crono. Ad ogni modo, abbiamo maturato tanta esperienza sul bagnato. Aspetto che potrebbe rivelarsi utile per il prosieguo».

Non è andata, altrettanto, bene, all’atteso Simone Campedelli, sempre con Tania Canton al suo fianco. Il pluricampione cesenate, infatti, a bordo della Skoda Fabia RS Rally2 dell’Orange1 Rally “calzata” Michelin e curata dalla DreamOne Racing, è stato costretto al ritiro (come molti altri validi ed esperti contendenti) durante il secondo passaggio della “Fabbriche di Vergemoli”. Al riguardo, per il già due volte campione “Asfalto”, è stato fatale l’attraversamento del celebre guado di San Rocco in Turrite che ha causato lo spegnimento definitivo della vettura; episodio simile già avvenuto nel precedente passaggio ma che si era risolto, seppur dopo oltre un minuto, con la riaccensione dell’auto di Campedelli. Ora, per il trittico del sodalizio isolano, testa e cuore rivolti al prossimo match: il 19° Rally Regione Piemonte (11/13 aprile).

Calendario CIAR Sparco 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/11 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 29/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 4/6 luglio – 13° Rally Roma Capitale; 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).

Calendario GR Yaris Rally Cup 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/11 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 29/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).

Com. Stam. + foto