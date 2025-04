Al Rally Regione Piemonte la Island Motorsport tiene botta

Sugli asfalti delle Langhe, suggestiva e impegnativa cornice del secondo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, i portacolori Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2) concludono sesti assoluti incamerando punti importanti per il prosieguo di stagione

Nonostante un brivido vissuto nel finale, Angelucci-Cambria (Toyota GR Yaris Rally2) bissano il successo nella “Over 55” In lizza nella GR Yaris Rally Cup, gli altri alfieri Lo Cascio-Rappa (Toyota GR Yaris R1T) conquistano il terzo gradino del podio seppur attardati da problemi meccanici accusati nella tappa conclusiva

Alba (Cn) – Un bilancio, tutto sommato, positivo per la Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), una volta archiviato il 19° Rally Regione Piemonte, secondo atto del prestigioso Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), andato in scena lo scorso fine settimana nel suggestivo comprensorio di Alba. Sono stati tre gli equipaggi schierati al via nei colori della scuderia siciliana, partendo da quello formato da Simone Campedelli e Tania Canton, a bordo della Skoda Fabia RS Rally2 dell’Orange1 Rally gommata Michelin e curata dalla DreamOne Racing. Dopo l’incolpevole stop subito tre settimane addietro al Rally Il Ciocco, appuntamento d’apertura della massima serie tricolore, il talentuoso pilota romagnolo ha fatto il suo sulle selettive strade delle Langhe, concludendo in piena zona punti (sesto assoluto), dopo aver impresso il proprio sigillo in due prove speciali (i due passaggi della Santo Stefano) delle 13 disputate. «Certo, il risultato non è quello auspicato alla vigilia, ma abbiamo dato il massimo nella tre giorni in Piemonte, vincendo pure due ps. Abbiamo poco o nulla da rimproverarci» – la disamina di Campedelli – «Analizzeremo con attenzione i dati. Starà a noi capire come e dove intervenire per poter migliorare in vista degli impegni futuri».

Seppur alla “prima” in carriera sugli asfalti piemontesi e al netto di un finale vissuto all’insegna del brivido, l’altro alfiere Fabio Angelucci ha bissatoil successo nella categoria “Over 55”, dopo già quello conseguito in Toscana, consolidando la leadership provvisoria. Navigato dall’esperto messinese Massimo “Max” Cambria, il pilota romano, al volante della Toyota GR Yaris Rally2 della Step-Five Motorsport “calzata” Pirelli, si è inserito, altresì, nella top ten del Campionato Italiano Rally Promozione (CIRP). «Bellissima gara, estremamente impegnativa. Stiamo migliorando il passo, grazie anche al lavoro sempre ineccepibile del team» – ha raccontato Angelucci – «Sull’ultima frazione cronometrata, invece, nostro malgrado, abbiamo rischiato di mandare tutto in fumo. Abbiamo forato la gomma posteriore destra, perso di conseguenza il controllo della vettura e impattato contro il muretto. Nell’urto si è rotto il cerchio e si è stallonato anche lo pneumatico anteriore; nonostante tutto, pur procedendo molto lentamente sui sei chilometri rimanenti e cumulando, giocoforza, oltre due minuti di ritardo, siamo riusciti a tagliare il traguardo. Alla fine obiettivo raggiunto, ed è quel che più conta».

Il trittico è stato completato da Salvatore Lo Cascio che, su Toyota GR Yaris R1T della DLF Academy nonché seguita dal Laserprom 015, ha centrato il terzo gradino del podio tra gli iscritti della GR Yaris Rally Cup, dopo la perentoria affermazione messa a segno al “Ciocco”. In realtà, il conduttore nisseno, classe 1998, col palermitano Gianfranco Rappa a dettargli le note, avrebbe meritato ben di più. Dopo aver dominato la tappa del sabato, infatti, il giovane siciliano è stato rallentato l’indomani da persistenti problemi meccanici (si presume al differenziale). Ora, testa e cuore rivolti al prossimo step, ovvero, la leggendaria Targa Florio, in programma dall’8 al 10 maggio sui tornanti delle Madonie, in Sicilia.

Classifica finale 19° Rally Regione Piemonte

1. Crugnola-Ometto (Citroen C3 Rally2) in 1h10’10”4; 2. Basso-Granai (Skoda Fabia RS Rally2) a 18”2; 3. Andolfi-Menchini (Toyota GR Yaris Rally2) a 18”9; 4. Avbelj-Andrejka (Skoda Fabia RS Rally2) a 20”8; 5. Signor-Michi (Toyota GR Yaris Rally2) a 42”8; 6. Campedelli-Canton (Skoda Fabia RS Rally2) a 43”5; 7. Ferrarotti-Grimaldi (Skoda Fabia RS Rally2) a 2’06”2; 8. Korhola-Temonen (Hyundai i20N Rally2) a 2’08”9; 9. Pollara-Princiotto (Skoda Fabia RS Rally2) a 2’14”8; 10. Rusce-Zanni (Skoda Fabia RS Rally2) a 2’22”6.

Calendario CIAR Sparco 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/10 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 29/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 4/6 luglio – 13° Rally Roma Capitale; 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).

Calendario GR Yaris Rally Cup 2025

21/23 marzo – 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 11/13 aprile – 19° Rally Regione Piemonte (Cn); 8/10 maggio – 109^ Targa Florio (Pa); 29/31 maggio – 43° Rally Due Valli (Ve); 12/14 settembre – 8° Rally del Lazio (Fr); 17/19 ottobre – 72° Sanremo Rallye (Im).

