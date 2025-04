Sui selettivi asfalti della Gallura, suggestivo scenario del secondo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, un buon piazzamento per l’inedito binomio siculo Palazzolo-Pernice (Opel Kadett GSI)

Gli altri attesi portacolori Cunico-Pirollo (Porsche 911 RS), invece, costretti al ritiro nella seconda e ultima tappa del sabato per problemi alla sospensione

Porto Cervo (Ss) – Una trasferta in terra sarda in chiaroscuro per i due equipaggi della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl), reduci dall’8° Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, secondo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), andato in scena nel fine settimana appena trascorso. Lungo i suggestivi quanto altamente selettivi asfalti della Gallura, il portacolori Sergio Palazzolo, al volante dell’Opel Kadett GSI di 4° Raggruppamento curata da Silvio Terrosi, ha concluso quarto in una competitiva classe A/2000. Dopo la buona prestazione sfoggiata ai primi di marzo all’Historic Rally delle Vallate Aretine, apertura stagionale della serie tricolore di specialità, concretizzatasi con il podio di categoria, un altro buon piazzamento per il gentleman driver palermitano affiancato nell’abitacolo, per la prima volta, dalla concittadina Giulia Pernice.

«Gara tanto tosta e impegnativa quanto ricca di fascino. Tra l’altro, molto rinnovata nel percorso rispetto alla scorsa edizione. Tanto che, anche alla luce dei numerosi ritiri, mi ritengo più che soddisfatto per averla portata a termine, al netto di qualche errore commesso durante le battute iniziali del sabato (seconda e ultima giornata agonistica in programma ndr)» – ha commentato Palazzolo all’arrivo – «Doveroso, infine, fare un plauso a Terrosi, il mio preparatore, che mi ha sempre messo a disposizione una vettura performante e affidabile».

Andando alle dolenti note, è stato un weekend decisamente tribolato, invece, per il tanto atteso pluricampione Franco Cunico di fatto, alla prima partecipazione in carriera al “Costa Smeralda” in versione storica. Al rientro dopo sei mesi di stop, ovvero dalla vittoria conquistata lo scorso ottobre al Sanremo Rally Storico, il pilota vicentino, su Porsche 911 RS del team Guagliardo, nonché condivisa col fido Gigi Pirollo, infatti, è stato costretto al ritiro nel corso della tappa conclusiva per la rottura della sospensione posteriore sinistra. Durante quasi tutto il prologo del venerdì, inoltre, pur concludendo provvisoriamente terzo assoluto e in vetta al 2° Raggruppamento, è stato penalizzato da ripetuti problemi accusati all’impianto frenante.

Calendario CIRAS 2025

1 marzo – 15° Historic Rally delle Vallate Aretine (Ar); 11/12 aprile – 8° Rally Internazionale Storico Costa Smeralda (Ss); 9/10 maggio – Targa Florio Historic Rally (Pa); 30/31 maggio – 13° Valsugana Historic Rally (Tn); 20/21 giugno – 14° Rally Lana Storico (Bi); 26/27 settembre – 37° Rallye Elba Storico (Li); 17/19 ottobre – 40° Sanremo Rally Storico (Im);

