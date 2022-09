Al Rallye Elba Storico, en plein per Angelo Lombardo

Il pilota siciliano (Porsche 911 Carrera RS), navigato dal corregionale Roberto Consiglio, si impone nel penultimo atto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, conquistando anche il titolo tricolore con una gara d’anticipo

Capoliveri (Li) – Alla fine, impegno e dedizione profusi nel corso dell’intera annata agonistica sono stati ampiamente ripagati nel fine settimana appena trascorso. Vincendo il prestigioso 34° Rallye Elba Storico, settimo nonché penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS) e valido altresì per il FIA European Historic Rally Championship, infatti, Angelo Lombardo, navigato dall’altro siciliano Roberto Consiglio, ha conquistato matematicamente e con una gara d’anticipo il titolo tricolore di 2° Raggruppamento (vetture fabbricate dal 1970 al 1975), facendo il paio con quello già conseguito in carriera nel 2019, ma nel “Terzo”. Il talentuoso pilota cefaludese, indiscusso mattatore della stagione 2022 e sempre al volante della performante Porsche 911 Carrera RS curata dal team Guagliardo, si è imposto sui selettivi asfalti elbani firmando cinque scratch sulle dieci prove speciali disputate, inanellando in tal modo il quinto successo consecutivo (Targa Florio, Campagnolo, Lana, Alpi Orientali ed Elba), di sei stagionali in totale (subendo, suo malgrado, un solo stop al “Costa Smeralda” di aprile per problemi meccanici).

«Non potevamo sperare in miglior epilogo, siamo strafelici. È stato a dir poco appagante iscrivere, per la prima volta, i propri nomi nell’albo d’oro di una competizione così blasonata, contro validissimi avversari provenienti tanto dall’Italia quanto dal resto d’Europa» – ha commentato un entusiasta Lombardo a ruote ferme – «Visti i miei trascorsi ben poco positivi qui all’Elba (due ritiri alle edizioni 2020 e 2021 ndr), alla vigilia, l’intento era quello di non forzare troppo la mano, ma di arrivare al traguardo per racimolare i pochi punti necessari per portare, definitivamente, a casa l’alloro. Pur tenendo botta e prendendo qualche rischio, la prima tappa del venerdì è iniziata, decisamente, in salita tanto da accusare seri problemi alla convergenza. Una volta risolto il tutto al primo parco assistenza, siamo rientrati in corsa, abbiamo alzato il ritmo riuscendo a contenere gli attacchi dei nostri antagonisti e a chiudere al comando della prima giornata. Al sabato, siamo ripartiti forte con l’obiettivo di incrementare subito il vantaggio sui diretti inseguitori, riuscendo a compiere l’allungo. Il timore, infatti, era che la pioggia prevista, poi caduta per fortuna solo durante le battute finali, potesse rallentarci, rimescolando le carte e avvantaggiando le “4×4”. Ora, testa e cuore rivolti alla prossima trasferta».

Il portacolori della scuderia RO racing, difatti, ha già messo nel mirino il leggendario 37° Sanremo Rally Storico di metà ottobre, atto conclusivo del CIRAS dove si deciderà l’assegnazione del Trofeo Nazionale Conduttori Assoluto.

Classifica finale 34° Rallye Elba Storico – Trofeo Locman

1. Lombardo-Consiglio (Porsche 911 Carrera RS) in 1h37’40”5; 2. Salvini-Tagliaferri (Porsche 911 RS) a 55”1; 3. Mannino-Giannone (Porsche 911 SC) a 5’18”7; 4. Sordi-Barone (Porsche 911 SCRS) a 8’00”8; 5. Da Zanche-Lizzi (Porsche 911 RS) a 8’15”2; 6. Mori-Frosini (Bmw M3) a 8’19”2; 7. Farris-Pirisinu (Porsche 911 SC) a 9’24”9; 8. Pagella-Zambelli (Porsche 911 SC) a 9’41”9; 9. Nerobutto-Battisti (Opel Ascona 400) a 9’46”; 10. Anziliero-Anziliero (Ford Escort RS) a 10’02”8.

Calendario CIRAS 2022

12° Historic Rally Vallate Aretine (12/03); 5° Rally Costa Smeralda Storico (9/04); Targa Florio Historic Rally (7/05); 17° Rally Storico Campagnolo (28/05); 11° Rally Lana Storico (18/06); 26° Rally Alpi Orientali Historic (3/09); 34° Rallye Elba Storico (22-24/09); 37° Sanremo Rally Storico (15/10).

