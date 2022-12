Al Teatro Agricantus c’è Nunzia Schiano  con l’universo di risorse di Fémmene

Dal 15 al 18 dicembre nello spazio di via XX settembre diretto da Vito Meccio l’artista partenopea porta in scena con Myriam Lattanzio (autrice del testo) un atto unico divertente incentrato sulle mille sfaccettature dell’universo femminile, impossibile da ridurre ad un rametto di mimosa

Al Teatro Agricantus di Palermo nei giorni che precedono il Natale si continua a ridere, questa volta con una comica partenopea che non ha certo bisogno di presentazioni. Da giovedì 15 a domenica 18 dicembre andrà in scena Fémmene, magistralmente interpretato da Nunzia Schiano, attrice napoletana nota anche al pubblico del grande schermo per i suoi ruoli altamente comici (con Alessandro Siani, Leonardo Piraccioni e in numerosi film di successo come “Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord”, “Napoletans”, solo per citarne alcuni).

Fémmene è un atto unico improntato su vari ritratti femminili che svelano ciò che si cela nel mondo, spesso misterioso, delle donne che, al momento opportuno, sanno essere estremamente sfaccettate, vulnerabili, resilienti e sorprendenti. In scena la magistrale Nunzia Schiano, affiancata da Myriam Lattanzio (autrice del testo), propongono vari ritratti femminili per svelare ciò che si cela nel mondo spesso misterioso delle donne che, al momento opportuno, sanno essere estremamente sfaccettate, vulnerabili, resilienti e sorprendenti. I racconti sono interpretati con naturalezza e genuinità, quasi fossero racconti autobiografici. Uno spettacolo coinvolgente che fa riflettere, e che manda un messaggio chiaro e forte: le fémmene sono un universo di risorse, di racconti, di poesia e di esperienze, impossibile da ridurre ad un rametto di mimosa. La stagione di Teatro Comico durante le festività natalizie si ferma per riprendere a gennaio, da venerdì 6 a domenica 8 gennaio, con “Finiti sotto a un ponte”.

Teatro Agricantus

Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/



Biglietti: intero € 18; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 € 16; intero web € 18

