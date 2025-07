Al Teatro Agricantus di Palermo “Essere o non essere Shakespeare” con Sergio Vespertino 

Una nuova scommessa per Sergio Vespertino che indaga la misteriosa identità del Bardo La prima al Teatro Agricantus di Palermo

Dall'1 agosto lo spettacolo replicherà in Sicilia in alcuni dei siti monumentali ed archeologici del circuito "Teatri di Pietra"

Teatro Agricantus, via XX Settembre 82a – Palermo lunedì 21 e martedì 22 luglio ore 21 www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Debutta nei locali climatizzati del Teatro Agricantus di Palermo lunedì 21 e martedì 22 luglio alle ore 21 “Essere o non essere Shakespeare”, nuova produzione della Cooperativa Agricantus, che vedrà per la prima volta l’attore Sergio Vespertino cimentarsi con il Bardo.

Lo spettacolo, scritto a quattro mani dallo stesso Sergio Vespertino con Salvatore Ferlita, si avvale del contributo registico di Gianfranco Perriera, delle musiche originali eseguite dal vivo dalla fisarmonicista Virginia Maiorana e delle scenografie di Giuseppe Ciaccio.

Per questo spettacolo Sergio Vespertino – artista che ha saputo trasformare la tradizione comico-popolare in un linguaggio teatrale raffinato, profondo e personale – vestirà i panni di un ricercatore instancabile e appassionato che indaga la figura di William Shakespeare, il Bardo per eccellenza.

Con l’ostinazione di un cane da tartufo, il professore ha setacciato manoscritti, codici e pergamene, studiando ogni saggio e monografia dedicata al drammaturgo, in ogni lingua possibile. Sguazza nelle opere shakespeariane come un pesce nell’acqua, smontandole e rimontandole con gusto, assaporando metafore, allitterazioni, rimandi poetici e segrete allusioni. Non solo alla ricerca del mistero dell’ispirazione, ma teso a scoprire un dettaglio decisivo, una prova inconfutabile che svelino l’identità dell’autore.

«Così come è accaduto con la figura di Ulisse, che in scena vivo e critico scevro dalla magia che ci ha trasmesso Omero – spiega Sergio Vespertino -, così abbiamo fatto con Shakespeare. Nel corso dello spettacolo parlo di lui, non delle sue opere, e lo metto in discussione. A ben vedere ci sono davvero pochi elementi che possano svelarci la vita del Bardo, avvolto com’è da un’aurea di mistero e di leggenda. Basti pensare che se ne perdono le tracce per sette anni… e poi le sue opere! Oltre alle più famose notoriamente ambientate nel nostro Paese, ce ne sono almeno quindici che profumano d’Italia… una questione di dettagli. Ecco che mi sono chiesto: e se qualcuno avesse abilmente costruito un grande bluff?».

Ne viene fuori un irresistibile tour de force in cui il pubblico viene trascinato dall’entusiasmo e dallo spirito visionario del professore, attraverso i capolavori e i segreti della vita di Shakespeare. Il tutto, condito dall’inconfondibile ironia e dalla verve istrionica di Sergio Vespertino, mattatore capace di incantare e divertire con leggerezza e profondità.Dopo il debutto lo spettacolo replicherà nei siti del circuito “Teatri di Pietra”: venerdì 1 agosto Terme arabe di Cefalà Diana (Pa); sabato 2 agosto Antiquarium Case d’Alia di San Cipirello (Pa); domenica 3 agostoCastello Beccadelli Bologna di Marineo (Pa); mercoledì 6 agosto Area archeologica Eraclea Minoa a Cattolica Eraclea (Ag); giovedì 28 agosto Area archeologica Palmintelli di Caltanissetta

INFORMAZIONI

Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Biglietti: € 20 intero; € 18 ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65

