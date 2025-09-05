Al Teatro Agricantus di Palermo torna “Toxoplasmosi” di Chris Clun

Sabato 6 settembre l’artista palermitano, star del web, torna in scena nel teatro diretto da Vito Meccio, che da anni lavora alla valorizzazione della comicità contemporanea e delle nuove scritture sceniche, con una replica del fortunato spettacolo scritto da Giulia Cassiba

Teatro Agricantus, via XX Settembre 82a – Palermo sabato 6 settembre h 21- Chris Clun "Toxoplasmosi"

Al Teatro Agricantus di Palermo sabato 6 settembre alle ore 21 sarà Cris Clun a concludere il nuovo ciclo di spettacoli del “Summer Stand-up Comedy”, nuova rassegna curata dal direttore artistico Vito Meccio nata come naturale prosecuzione di “Comic 90100”, il laboratorio di scouting e formazione comica curato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management.

Sull’onda del recente successo replica “Toxoplasmosi”, scritto da Giulia Cassiba, Chris Clun racconta la maternità moderna con feroce ironia e comica lucidità.

Tra ginecologi onnipresenti, influencer premaman e ansie nuove di zecca, Clun mette in scena il confronto – tutto da ridere – tra l’essere genitori ieri e oggi.

Un monologo brillante che ci ricorda che forse la toxoplasmosi non l’abbiamo mai presa… ma l’ansia sì, eccome.

Il Teatro Agricantus è uno spazio che da anni coltiva e promuove l’arte della comicità, del teatro civile e delle nuove scritture. Con la rassegna “Summer Stand-up Comedy” conferma il suo impegno ad accogliere linguaggi nuovi e voci originali, offrendo al pubblico nuove esperienze che fanno bene alla mente e all’umore.

Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/ Biglietti: € 10; ingresso in coppia € 15 (7,50 euro a persona)

