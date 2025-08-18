Al Teatro Agricantus si ride con “Senza offesa” di Antonio Pandolfo

L’attore originario di Alcamo, amatissimo per l’ironia flemmatica che lo contraddistingue, sarà in scena martedì 19 agosto nel teatro palermitano diretto da Vito Meccio

Teatro Agricantus, via XX Settembre 82a – Palermo Martedì 19 agosto ore 21 – “Senza offesa” con Antonio Pandolfo www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it

Il buon umore per fortuna non va in vacanza e martedì 19 alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro torna in scena il fortunato “Senza offesa” di e con Antonio Pandolfo, che la scorsa stagione ha riscosso un ampio consenso di pubblico.

Con l’ironia flemmatica che lo contraddistingue Pandolfo in questo spettacolo analizza la crescente pressione a cui tutti siamo sottoposti: ansie, paure ed incertezze alle quali cerchiamo di reagire. E anche se cambiano i tempi e i punti di vista, rimane invariata quella spasmodica ricerca della felicità che spesso passa attraverso stereotipi sociali che si fondano su un benessere fittizio, apparente e talvolta irreale.

«Questo spettacolo vuole essere un invito ad alleggerire – dice Antonio Pandolfo – in tempi in cui abbiamo raggiunto livelli di esaurimento e intolleranza mai visti. Viviamo quotidianamente dando troppo valore a cose effimere come bellezza, soldi e possesso di oggetti, mentre abbiamo perso di vista gli altri e, soprattutto, la visione d’insieme. Ecco, “Senza offesa” è uno spettacolo che promuove l’inclusione».

Non sempre però per sistemare le cose basta una reazione autentica e concreta definita dal buon senso… e come si fa a ridere di questo? Pandolfo non ha dubbi: «Mandando tutti a quel paese, ma senza offesa!».

INFORMAZIONI

Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietti: Intero 20 euro, ridotto 18 euro

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Com. Stam. + foto