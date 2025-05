Al Teatro Agricantus torna in scena  “Le strade del Signore sono trafficate”

ErnestoMaria Ponte e Clelia Cucco riprendono le repliche della nuova commedia scritta a quattro mani con Salvo Rinaudo che ha debuttato lo scorso novembre Protagonista dello spettacolo, che replicherà nei week-end fino all’8 giugno, è un prete soddisfatto della sua vita che si trova a dover affrontare una malattia…

Archiviati i problemi di salute che hanno interrotto lo spettacolo subito dopo il debutto, torna in scena al Teatro Agricantus di Palermo una delle coppie più amate dal pubblico: ErnestoMaria Ponte e Clelia Cucco tornano a calcare il palcoscenico di via XX Settembre da giovedì 8 maggio alle ore 21, con Le strade del Signore sono trafficate., nuova commedia esilarante e profonda al tempo stesso, ricca di gag e dialoghi divertenti, scritta a quattro mani da ErnestoMaria Ponte e Salvo Rinaudo.

«E’ uno spettacolo un po’ differente rispetto a quelli portati in scena con Clelia Cucco – dice ErnestoMaria Ponte – questa volta siamo entrati un po’ nel mistico. Il testo attinge a dei cult, ma è l’occasione per affrontare con il sorriso temi più seri quali la religiosità, il senso della vita e le regole della vita ecclesiastica. Per questo motivo è uno spettacolo che può essere fruito in modi diversi, perché nonostante sia chiaramente uno spettacolo frizzante e divertente si presta anche a una lettura più profonda».

Protagonista dello spettacolo, infatti, è un prete soddisfatto della sua vita che si trova a dover affrontare una malattia, che vivrà come un castigo divino. Sarà una dottoressa, scettica sulla fede e ipocondriaca, a farlo riflettere sulle ragioni della vita.

«Nel corso della mia carriera ho parlato in modo dettagliato e straripante dei rapporti tra coniugi – conclude Ponte -, oggi mi piace pensare a come può nascere l’amore a prescindere dai rapporti, e mi piace raccontare come può arrivare anche alla fine di una storia, come destinazione ultima».

Si replica fino a domenica 11 maggio, poi nei week-end fino all’8 giugno (ad eccezione del fine settimana 29 maggio – 1 giugno): tutti i giorni alle ore 21, la domenica alle ore 18

Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Mic – Ministero della Cultura.

INFORMAZIONI

Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00 Biglietteria on line: www.agricantus.cloudhttps://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Biglietti: intero € 20; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 € 18; intero web € 18

Repliche: alle ore 21; domenica ore 18

