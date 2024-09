Al Teatro Agricantus  tornano gli artisti di  “Comic 90100”

Dopo la pausa estiva tornano in scena gli artisti del laboratorio della risata mercoledì 18 settembre saliranno sul palco alcuni dei più promettenti comici siciliani che intratterranno il pubblico con nuovi e frizzanti monologhi

Teatro Agricantus, via XX Settembre 82a – Palermo mercoledì 18 settembre ore 21

Nuovo appuntamento con “Comic 90100” la fucina di artisti comici in continua crescita che propongono un vero e proprio spettacolo, sempre nuovo e ad ogni appuntamento sempre diverso, che coinvolge il pubblico in modo nuovo e intelligente.Dopo la pausa estiva si torna in scena al Teatro Agricantus di Palermo mercoledì 18 settembre alle ore 21, sul palco ci sarannoalcunidegli artisti tra i più amati di “Comic 90100”, nuovi volti e vecchie glorie – Alessio lupo

Miriam Fricano, Spettro, Gabriella Gugliotta, Emanuele Scelta, Chicco Tortora, Francesco Gottuso, Vincenzo Emmanuello, Marco Apprendi e i cantanti Matteo Giordano e Valentina Coppola (salvo variazioni) – che intratterranno il pubblico con i loro pezzi ad alto tasso di comicità proposti, come al solito, a ritmo frenetico.

Ideato e sostenuto dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management, il laboratorio “Comic 90100” è una realtà in continua espansione, un’opportunità per gli artisti – sia emergenti che affermati – che possono testare i loro nuovi lavori davanti a un pubblico esperto in comicità. Un’opportunità anche per il pubblico, specie il più esigente, che ad ogni nuovo appuntamento può assistere a spettacoli sempre nuovi con artisti sempre differenti per stile e comicità.

Biglietteria via XX Settembre, 80 – Tel. 091 309636

Da martedì a sabato ore 11.00 – 13.30 e 17.00 – 20.00; domenica ore 17.00 – 20.00

Biglietteria on line: www.agricantus.cloud https://agricantus.organizzatori.18tickets.it/

Comic 90100 – Laboratorio della risata

Biglietti: € 12; ingresso in coppia € 20