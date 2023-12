Spettacolo di solidarietà: andrà in scena il prossimo 28 Dicembre al Teatro Annibale Maria di Francia a Messina, “Danza e musica oltre le barriere”, si esibiranno artisti diversamente abili e normodotati. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Sostegno ed alla Cooperativa E. Duco.

Il prossimo 28 Dicembre al Teatro Annibale Maria di Francia, in Piazza Spirito Santo n° 2 a Messina, si terrà una serata di solidarietà organizzata da Marco Bonanno di Cittadinanzattiva, area autismo, e presidente dell’associazione Bambini Speciali e “Il Volo” di Claudio Cardile, in collaborazione con lo scrittore non vedente Andrea La Fauci, patrocinata dal Comune di Messina. Per l’occasione verrà messo in scena lo spettacolo “Danza e Musica oltre le barriere”, ideato dall’autore di testi musicali e letterari non vedente Andrea La Fauci, arrivato alla tredicesima edizione. Il format, coinvolge artisti “disabili” e non che si cimenteranno in varie discipline. L’evento avrà inizio alle ore 18.00 e sarà presentato dal giornalista Gianluca Rossellini. L’incasso della serata verrà devoluto all’associazione “Sostegno” ed alla Cooperativa “E-Duco”. La prima si occupa della cura e dell’assistenza a soggetti diversamente abili di entrambi i sessi, a cui viene fornito supporto psicologico ed anche un aiuto concreto alle loro famiglie. Si occupa di diverse patologie che vanno dalla sindrome di Down, all’autismo, al ritardo mentale non grave. La seconda associazione si occupa di persone con disabilità mentali, ed è una realtà nasce da un’idea di un gruppo di pedagogisti ed educatori che hanno aperto le porte ai ragazzi con questa disabilità, dando loro possono sentirsi parte attiva, fare esperienze gratificanti a loro misura e potenziare le loro attitudini e competenze.

Sarà presente alla serata l’assessore comunale alle politiche sociali Alessandra Calafiore

Parteciperanno all’evento: Dino Smedile di Cittadinanzattiva, area disabilità, che parlerà, di autonomia e barriere architettoniche; la signora Mariana Tataru, educatrice di cani, che promuove l’importanza degli interventi assistiti con gli animali (I.A.A. comunemente chiamata “Pet Therapy”) per migliorare le condizioni e la qualità di vita di persone sane o affette da disabilità o disturbi psicofisici, che darà una dimostrazione dal vivo con il suo cane addestrato Joy.

Si esibiranno i ragazzi disabili dell’associazione ‘Sostegno’ capitanata dal Mimmo Italiano; il chitarrista José Ortega; la cantante non vedente Francesca Patania; la cantante Daniela Rando con il marito il chitarrista Carlo Giappi; la scuola di ballo A. S. D Full Dance; la scuola di arti marziali La “Ai Ki Tai Karate Club” del Maestro Valentino Venturella. I biglietti dal costo di 10€ si potranno acquistare presso i signori organizzatori Bonanno, Cardile o direttamente al teatro: per info tel: 3898288630 –3461294394- 0906406547. La raccolta fondi ottenuta dagli organizzatori e dagli sponsor, sarà impiegata per la copertura dei costi di gestione. Lo spettacolo verrà trasmesso via streaming e per poterlo seguire in diretta video basterà andare al seguente indirizzo Facebook: https://www.facebook.com/Girodiboatv.

