Al teatro Sant’Eugenio “Più o meno pausa” con Daniela Pupella

Come da tradizione, il teatro Sant’Eugenio di Palermo – Direzione artistica Pupella, è solito proporre, prima dell’avvio del nuovo Cartellone, uno spettacolo della passata stagione e, quest’anno, tocca a “Più o meno pausa” con Daniela Pupella e le musiche di Francesco Bologna in programma dal 18 ottobre al 2 novembre, nei giorni di sabato alle ore 21, e la domenica alle 17.45.

In questo one woman show, Daniela Pupella propone una “passeggiata” per i diversi sentieri che la donna scopre, attraversa e affronta durante questa particolare fase della vita, che è appunto la menopausa e, tra ironia e divertimento, il pubblico non può che ritrovarsi catapultato nella sua energia vulcanica. Nel suo monologo, sul palco, Daniela Pupella è accompagnata dalle musiche del giovanissimo Francesco Bologna, figlio del grande attore e regista Maurizio prematuramente scomparso. Lo spettacolo è scritto da Marco Pomar, Francesca Picciurro, Daniela Pupella, e Lavinia Pupella che cura anche la regia.

Produzione teatro Sant’Eugenio; percussioni, Francesco Bologna; scenografie, Alessandro Pupella S.; luci, Alessandro Pupella J.; suono, Giuseppe Borruso.

Biglietti: €16 intero – €14 ridotto (over 65)

www.teatrosanteugenio.it

Info e prenotazioni: 091.6710494.

“Una poltrona per divertirsi”: gli spettacoli della Stagione 2025-2026 del teatro Sant’Eugenio di Palermo. In corso la campagna abbonamenti

Tutto pronto al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella, di piazza Europa 39/41 a Palermo, per la nuova Stagione teatrale 2025-2026, il cui titolo si conferma “Una poltrona per divertirsi”, ed il divertimento, naturalmente, sarà assicurato.

Si parte il prossimo 7 novembre (fino al 7 dicembre) con uno spettacolo di Gino Carista e Antonio Di Stefano legato alla ormai celebre saga dei “Pidocchi” tanto amata dal pubblico e dove ritroviamo lo stesso Gino Carista che sarà in scena insieme a Rossella Leone, Daniela e Lavinia Pupella, Leonardo Campanella e Caterina Salemi che, stavolta, ci racconteranno dei “Pidocchi in vacanza”. Regia di Gino Carista.

Il 13 e 14 dicembre, sul palco del Sant’Eugenio, ci sarà Francesco Rizzuto, con “Il vigile palermitano”. Spettacolo di Francesco Rizzuto che cura anche la regia.

Il 2026 si apre con Stefano Piazza che porta in scena “In Sicilia comanda la donna”: appuntamento dall’11 al 18 gennaio. Spettacolo di Stefano Piazza che cura anche la regia. Musiche di M. Martorana.

Dal 24 gennaio al 2 febbraio torna la divertentissima compagnia Trio e Ritrio con “La maledizione del conte”. Spettacolo di Gino De Blasio che lo vede anche in scena con Roberto Patinella, Claudia Buffa, Cettina Mirrione, Giovanna Siracusa, Daniele De Lisi. Regia di Gino De Blasio.

Le sorelle Daniela e Lavinia Pupella vi aspettano invece dal 6 al 15 febbraio con uno spettacolo tutto da ridere dal titolo “Signore, signori ed eventuali”, sul palco insieme a Leonardo Campanella, Massimiliano Sciascia e Iaia Corcione. Testo Lavinia e Daniela Pupella. Regia di Daniela Pupella.

E torna ancora Gino Carista con Daniela e Lavinia Pupella, dal 21 febbraio al 15 marzo, con “La bisbetica domata” di W. Shakespeare; in scena anche Leonardo Campanella, Vincenzo Pepe e Luciano SergioMaria. Regia di Lavinia Pupella.

Leonardo Campanella e Massimiliano Sciascia saranno tra i protagonisti del grande classico di Pirandello “La Giara”, dal 21 al 29 marzo. In scena anche Valentino Pizzuto, Mirko Ingrassia, Daniela e Lavinia Pupella, Vincenzo Pepe, Fabiola Arculeo, M. Elisabetta Trupiano e gli allievi di CrescinTeatro. Regia di Marco Pupella.

Ivan Fiore, Valentino Pizzuto e Lupetto, dall’11 al 19 aprile, porteranno in scena “Il punto G” di M. Pomar, E. Ponte, P. Benassai, M. Bologna. Regia Valentino Pizzuto.

Il 9 e 10 maggio, appuntamento con uno spettacolo di e con Rosalba Bologna e Gaspare Sanzo dal titolo “E’ stato tutto un equivoco”. Regia Rosalba Bologna.

Chiude Antonio Panzica, il 16 e 17 maggio, con il suo spettacolo “Only panz”. Regia Antonio Panzica.

Ulteriori dettagli sugli spettacoli verranno comunicati successivamente in riferimento alle singole date.

Gli spettacoli, il sabato (e se in programma anche il venerdì) vanno in scena alle ore 21, mentre la domenica alle ore 17.45.

E’ in corso la campagna abbonamenti 2025-2026.

Costo abbonamento a 10 spettacoli euro 150,00 (intero); euro 130,00 (ridotto), con possibilità di scelta tra turno A (ore 21, il sabato) o turno B (ore 17,45 la domenica). Gli spettacoli in abbonamento, si riferiscono al primo week end di rappresentazione.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 091. 6710494.

Ulteriori info e biglietti online su

www.teatrosanteugenio.it

