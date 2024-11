Al Teatro Serra, il viaggio iniziatico di “Iside e la Luna”

“Iside e la Luna”, al Teatro Serra una donna e il suo cammino iniziatico. Di Francesca Esposito, in scena con Carmela Ioime e Adriana D’Agostino. Dal 15 al 17 novembre a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: teatroserra@gmail.com, 347.8051793.

Al Teatro Serra di Napoli è di scena “Iside e la Luna” una storia ispirata all’esoterismo e alla cultura antica. Una produzione ‘Teatro Nudo’ scritta e diretta da Francesca Esposito, in scena con Carmela Ioime e Adriana D’Agostino. Voce e tammorra Enzo Tammurriello Esposito. Dal 15 al 17 novembre (venerdì e sabato ore 21:00, domenica ore 18:00) a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: teatroserra@gmail.com, 347.8051793.

Una donna, Iside, Dea e Donna contemporanea si guarda allo specchio e non si vede più; come se si fosse smaterializzata, ha perso la propria immagine. Al suo posto vede apparire tre misteriose figure, tre vecchie signore insolenti e provocatorie che la trascinano in un viaggio interiore alla ricerca della risposta più antica che c’è: “Chi sono io?”.

“Ignoriamo spesso il nostro io più profondo, diventando irriconoscibili a noi stessi, ma abbiamo bisogno di riappropriarci della nostra Anima nascosta e prendercene la responsabilità. È un processo psicologico, metafora della disintegrazione del Sé, individuato dalle teorie della Gestalt di inizio Novecento” spiega la regista e autrice.

Lo spettacolo appartiene al filone di ricerca che indaga il femminino sacro, attingendo alla tradizione esoterica egizio-partenopea per raccontare un cammino iniziatico attraverso il canto, la danza, la musica e le percussioni per l’esecuzione di brani musicali tratti dalla cultura campana ed una recitazione dallo stile comico grottesco, canto a cappella ed effetti visivi affidati ad elementi fluorescenti (o al fuoco negli allestimenti all’aperto).

Lo spettacolo, che ha debuttato nel 2022 al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, approda nello spazio di Fuorigrotta dopo essere stato rappresentato al Net Festival di Napoli e alla Festa dei Folli di Nola.

testi e regia Francesca Esposito, con Carmela Ioime, Adriana D’Agostino e Francesca Esposito, voce e tammorra Enzo Tammurriello Esposito

Venerdì 15 novembre 2024, ore 21:00

Sabato 16 novembre 2024, ore 21:00

Domenica 17 novembre 2024, ore 18:00

