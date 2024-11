Al Teatro Trastevere di Roma La città di tutti – I edizione: teatro per i diritti umani

Avviso ai Soci Associazione Culturale Teatro Trastevere e Compagnia Walden, con il prezioso contributo dell’Assemblea Capitolina Presentano La città di tutti – I edizione: teatro per i diritti umani dal 5 al 10 novembre al Teatro Trastevere di Roma

La seconda edizione de “La Città di Tutti” si terrà dal 5 al 10 novembre al Teatro Trastevere e si aprirà con i tre spettacoli finalisti del premio “Teatro per i Diritti Umani”. La compagnia vincitrice verrà ospitata nel cartellone 2025-2026 del Teatro Trastevere, oltre a ricevere un riconoscimento in denaro.

L’8 e il 9 novembre l’atteso debutto della Compagnia Walden con il nuovo spettacolo “Fate i tuoni”, dal romanzo omonimo di Michele D’Ignazio, per la regia di Marco Zordan, in scena al fianco di Antonia Fama. Due gli eventi speciali rivolti a un pubblico più giovane. Nel pomeriggio del 9 novembre lo spettacolo per famiglie “Un mondo di risate”, a cui assisteranno anche quest’anno gratuitamente i piccoli ospiti di alcune case famiglia e centri diurni romani. Nel pomeriggio del 10 novembre, lo spettacolo “Fiori tra l’asfalto”, frutto di un laboratorio con giovani attori tra i 12 e i 15 anni condotto dall’Associazione “La Fabbrica dei ricordi felici”.

Accanto al teatro, gli appuntamenti con le visite guidate a cura di Ars in Urbe, nei luoghi della capitale simbolo per la tutela dei diritti umani. Infine, il parallelo percorso educativo rivolto alle scuole, con il contest “Universali come i diritti”.

IL PROGRAMMA

Martedì 5 novembre, ore 21.00

La Gru

di Luisa Campatelli.

Con Tiziana Risolo. Regia di Alfredo Traversa.

Una donna attende il ritorno del marito gruista in una notte di tempesta. Ispirato a fatti realmente accaduti nell’ex Ilva di Taranto. Una storia sul diritto al lavoro, e a non morirne.

Mercoledì 6 novembre, ore 21.00

Sette donne di sughero

di Boris Roberto Staglianò.

Per una donna, l’articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani viene disatteso tutte le volte che un ex compagno la uccide brutalmente. Ma anche quando viene privata del diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza.

Giovedì 7 novembre, ore 21.00

Della fisica e dei delitti. Radiodramma in un atto unico

con Vera Anelli, Sara Donato, Eleonora Faccenda, Federica Lucci e Barbara Stefanoni.

Regia di Daniela Achilli.

Un colorato caleidoscopio di finzione, divertimento e pazzia caratterizza questa pièce teatrale dai toni surreali, dove i numeri e le formule scientifiche danzano impazziti nei nostri pensieri alla ricerca della quiete possibile.

Venerdì 8 e sabato 9 novembre, ore 21.00

IN ANTEPRIMA ASSOLUTA LA NUOVA PRODUZIONE DI COMPAGNIA WALDEN

Fate i tuoni

di Michele D’Ignazio. Con Antonia Fama e Marco Zordan.

Regia di Marco Zordan.

Unastoria di confine, tra il restare e il viaggiare. Ispirata all’incredibile esperienza vera di una bottiglia lanciata nel mare con un messaggio, e di un naufragio sulle rive della Calabria.

EVENTI SPECIALI – TEATRO FAMIGLIE E RAGAZZI

Sabato 9 novembre, ore 16.30

Un mondo di risate!

INGRESSO GRATUITO

con Giorgia Lunghi, Mariano Viggiano, Sonia Remorini.

Regia di Marco Zordan.

Tratto dal Bestseller di Roddy Doyle “Il trattamento Ridarelli”. Uno spettacolo interattivo per riflettere sul mondo degli adulti e su come andare d’accordo in famiglia.

Domenica 10 novembre, ore 17.30

Fiori tra l’asfalto

di Dania Apolloni.

Quanto è difficile l’adolescenza? E come si cambia? Spettacolo nato dal laboratorio Pre-Adolescenti del Piccolo Teatro La Fabbrica dei Ricordi Felici. Un flusso di pensieri che avevano bisogno di essere espressi e ascoltati.

PER SAPERNE DI PIÚ SU LA CITTÁ DI TUTTI: www.ilmiosegnoparticolare.com/la-citta-di-tutti

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

via Jacopa de’ Settesoli 3, 00153 Roma

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

intero €13,00-ridotto €10,00/ prevista tessera associativa

Com. Stam. + foto