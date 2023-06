Al via a Catania il Campionato nazionale di calcio a 11 riservato agli ingegneri d’Italia

Catania ospita il Campionato di calcio degli ingegneri italiani: ricco il programma di eventi organizzato dall’Ordine etneo Oltre 1500 professionisti in città per partecipare ai tornei in calendario

CATANIA – Con il calcio d’inizio battuto da Mauro Scaccianoce, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania,si apre ufficialmente la 30° edizione del Campionato nazionale di calcio a 11 riservato agli ingegneri d’Italia.

Sul campo comunale di Aci Castello il presidente etneo, insieme a Alberto Romagnoli, consigliere del CNI (Consiglio nazionale degli Ingegneri) ha dato il via al match tra Catania e Teramo prima sfida del torneo che vede impegnati “professionisti” atleti provenienti da tutta Italia. L’evento, organizzato proprio dall’Ordine etneo con il CNI, ha preso il via ieri pomeriggio (8 giugno 2023). La fase cosiddetta a gironi si concluderà il prossimo 11 giugno; poi dal 7 al 10 settembre si svolgerà la fase finale a eliminazione diretta.

Il torneo di calcio a 11 è uno dei tanti eventi sportivi che l’Ordine catanese ha organizzato nel territorio della provincia di Catania – a settembre il capoluogo etneo ospiterà anche il Congresso Nazionale – infatti proprio in queste settimane si terranno anche un torneo di calcio a 5 e a 7, un trofeo di padel. A settembre poi spazio a una regata e una gara podistica.

Le manifestazioni sportive programmate dagli ingegneri catanesi prevedono 156 gare di calcio suddivise in 12 impianti della provincia etnea, gare di padel in strutture predisposte, un trofeo velistico con partenza e arrivo al Porto di Catania, una cena conviviale che vedrà la partecipazione di tutti i partecipanti e una gara podistica tra le strade del centro storico del capoluogo etneo. Tutto questo coinvolgerà oltre 1500 tra atleti e altrettanti accompagnatori.

«Queste attività sono legate all’organizzazione del Congresso nazionale degli ingegneri che rappresenterà una grande occasione politica per far sentire la voce degli ingegneri ma anche una grande festa – ha affermato Mauro Scaccianoce, presidente dell’Ordine Ingegneri della provincia di Catania – Catania attendeva questo momento da oltre 50 anni. I campionati di calcio e di padel, oltre alla gara podistica e la regata che si terranno a settembre, serviranno come occasioni di aggregazione tra ingegneri di tutta Italia, un momento per un confronto e per fare network. Siamo contenti che Catania ospiti questa manifestazione, sarà l’occasione per far conoscere le straordinarie bellezze del nostro territorio etneo e siciliano».

Al torneo di calcio a 11 partecipano 30 squadre (30 Ordini), 24 saranno quelle ai nastri di partenza del torneo di calcio a 7. Undici le formazioni che prenderanno parte al trofeo di calcio a 5. Sono 6 i campi di calcio a 11 impegnati in questo campionato. Per il torneo di padel sono 11 gli Ordini a partecipare. «È un vero piacere essere qui insieme al presidente Mauro Scaccianoce – ha dichiarato Alberto Romagnoli, consigliere del CNI- come Consiglio nazionale crediamo molto nelle attività aggregative e il Campionato nazionale di calcio tra ingegneri d’Italia è il fiore all’occhiello. Questa è un’iniziativa ben curata nei minimi dettagli dall’Ordine di Catania in collaborazione con il Consiglio nazionale».

Com. Stam. + foto