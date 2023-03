Al via a Trapani il 1° International Piano Competition “Domenico Scarlatti” – Città di Trapani

Comincia il conto alla rovescia a Trapani per il 1° International Piano Competition “Domenico Scarlatti” – Città di Trapani, competizione di primo livello, organizzata in collaborazione con il Comune di Trapani e l’Ente luglio musicale, che richiamerà giovani e geniali pianisti da tutta Italia e dal mondo, inserita nell’ambito della Fondazione Alink – Argerich, Centro mondiale indipendente di informazioni e servizi per musicisti e concorsi. L’evento è in programma dal 25 marzo all’1 aprile.

Per questa competizione il presidente della giuria sarà il Maestro Marcella Crudeli, simbolo del pianismo italiano, Grande Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana (2020) e

Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana (2007).

Direttore artistico del Concorso, come dell’intera stagione concertistica di “Trapani Classica”, è il Maestro Vincenzo Marrone d’Alberti, pianista di fama internazionale, pluripremiato e vincitore del Plötz Top 500 – Premio Internazionale alla carriera grazie al quale è stato inserito nel libro Top 500 di Francoforte quale personalità tra le 300 più importanti nella città di Francoforte e della Germania e tra i migliori pianisti europei, el Premio UNESCO per la cultura e l’arte, che dice:

“Il concorso pianistico Internazionale Domenico Scarlatti è un sogno che seguo da tanti anni, e che richiamerà pianisti di tutto il mondo. La manifestazione – dice Vincenzo Marrone D’Alberti – mira a promuovere e a diffondere la cultura musicale, a fornire ai giovani partecipanti un’occasione stimolante e formativa oltre che di scambio e di confronto culturale, e la dedica a Domenico Scarlatti intende recuperare le origini della famiglia valorizzandone l’identità storico-culturale. Alessandro e Domenico Scarlatti furono i più celebri rappresentanti della famiglia Scarlata di origine trapanese (il padre Pietro era di Trapani). La competizione sarà preceduta da una giornata di studi durante la quale autorevoli musicologi presenteranno i risultati delle loro ricerche sulla famiglia. Il coordinamento dei lavori sarà affidato alla professoressa Anna Tedesco, ordinario del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo. Il concorso si articolerà in due sezioni distinte. La prima riguarda giovani esecutori, dall’età di 10 fino a 25 anni, divisi in tre categorie. La seconda, di “Esecuzione pianistica – Concorso Internazionale D. Scarlatti” è rivolta ai pianisti dai 20 ai 35 anni di età, con lo svolgimento di tre prove. La Commissione giudicatrice assegnerà premi a tutti i vincitori. Le borse di studio ai giovani verranno offerte da famiglie storiche del nostro territorio”.

Il Maestro Vincenzo Marrone D’Alberti ringrazia le istituzioni cittadine – il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore Rosalia D’Alì – che hanno accolto il progetto culturale di altissimo livello.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di ospitare nella sede del Comune questo prestigiosissimo concorso dedicato a Domenico Scarlatti – dicono il sindaco e l’assessore D’Alì –. Vogliamo far crescere negli anni questa iniziativa che parte già con un altissimo livello grazie all’impegno del Maestro Marrone D’Alberti, che ringraziamo, e inoltre crediamo nell’importanza di tutelare e valorizzare la memoria di trapanesi illustri e di offrire al territorio e ai giovani in modo particolare l’opportunità di ascoltare l’esibizione di grandi talenti”.

Il concerto di inaugurazione si terrà il 25 marzo alle ore 19 a Trapani, a Palazzo D’Alì, e vedrà al pianoforte il Maestro Daniel Rivera, pianista argentino di fama mondiale vincitore del secondo premio assoluto ai concorsi Busoni (Bolzano 1976) e del terzo premio assoluto al concorso Beethoven di Vienna.

La Commissione giudicatrice è formata da concertisti e maestri di fama mondiale:

Sezione “Concorso Internazionale di Esecuzione Pianistica”: M° Marcella Crudeli, presidente, Italia – M° Nina Tichman, Usa – M° Violetta Egorova, Russia – M° Anna Chiara D’Ascoli, Italia -M° Carmelo Caruso, Italia – M° Pietro Rigacci, Italia – M° Daniel Rivera, Argentina.

Sezione “Concorso Internazionale Giovani Pianisti” e “Duo quattro mani”: M° Marcella Crudeli, presidente, M° Daniel Rivera, Argentina – M° Giacometta Marrone d’Alberti, Italia – M° Pietro Rigacci, Italia – M° Rosalba Vestini, Italia – M° Antonio Sottile, Italia – M° Antonio Fortunato, Italia.

Questo il programma dell’intera settimana:

Il 25 marzo a Palazzo D’Alì si terrà il convegno dal tema “Gli Scarlatti: una famiglia di musicisti da Trapani all’Europa”. I lavori prenderanno il via alle ore 11 per continuare fino alle 13 e poi riprendere alle 15:30 per concludersi alle 17. Alle ore 19 si terrà il concerto i del Maestro Daniel Rivera.

Il 26 marzo per LA SEZIONE “GIOVANI PIANISTI” – Categoria A alle ore 10 Appello e sorteggio, alle ore 10:30 Riunione preliminare della Giuria, dalle ore 11 fino alle 13 Prove del Concorso, dalle ore 15 alle 17 Prove del Concorso e a seguire Votazione e proclamazione dei vincitori.

Il 27 marzo per LA SEZIONE “GIOVANI PIANISTI” – Categoria B alle ore 10 Appello e sorteggio, dalle ore 11 alle 14 Prove del Concorso, dalle ore 15 alle 18 Prove del Concorso e a seguire Votazione e proclamazione dei vincitori.

Il 28 marzo per LA SEZIONE “GIOVANI PIANISTI” – Categoria C dalle ore 10 Appello e sorteggio, dalle ore 11 alle 14 Prove del Concorso, dalle ore 15:30 alle 18:30 Prove del Concorso.

Il 29 marzo per LA SEZIONE “GIOVANI PIANISTI” – Categoria C dalle ore 10 alle 13 Prove del Concorso e a seguire Votazione e proclamazione dei vincitori del I° CONCORSO INTERNAZIONALE DI “ESECUZIONE PIANISTICA” “DOMENICO SCARLATTI” CITTÁ DI TRAPANI; dalle ore 16 alle 19 Eliminatoria – Round 1 e a seguire Votazione e proclamazione ammessi in semifinale.

Il 30 marzo dalle ore 10:30 alle 17:30 Semifinale – Round 2 e a seguire Votazione e proclamazione ammessi in finale.

Il 31 marzo dalle ore 16.30 alle 19 Finale – Round 3 e a seguire Votazione e proclamazione dei vincitori.

Il 1 aprile alle ore 19 SERATA DI GALA – CONCERTO DEI VINCITORI.

Il montepremi è di 10.000 euro e 10 concerti premio. I protagonisti di questa edizione saranno scritturati per la prossima stagione concertistica, anche i talenti non vincitori.

Questo l’elenco dei partecipanti

Asta Esmeralda Italia Barraco Giacomo Italia Carapezza Elvira Italia Caruso Edoardo Italia Cirillo Federico Italia Citarelli Giulia Italia D’Angelo Giuseppe Italia D’Anzi Lemuel Italia Dekalo Noam Israele Di Noto Federico Italia Errico Ignazio Italia Farruggio Fabrizio Italia Gallo Alessandro Italia Russia Gallo Giovanni Italia Gargano Enrico Italia Giordano Marcello Ignazio Italia Isufi Orges Kosovo Ivanova Dina Russia Klinkova Yelyzaveta Ucraina Kong Dezheng Cina Kwon Kisuk Corea del Sud La Marca Giuditta Italia Lena Davide Italia Lombardo Michele Italia Maira Salvatore Italia Marangio Matteo Italia Mauro Matteo Italia Metafune Sara Italia Montalbano Eros Italia Giuseppe Nigrelli Italia Petraroli Cosimo Pio Italia Picci Ilaria Italia Plescia Federico Italia Randazzo Andrea Italia Rinaldi Beatrice Italia Ruggiero Marianna Italia Savron Emanuele Italia Scicolone Leonardo Italia Sinani Eloiz Italia Vento Claudia Italia

Com. Stam. + foto