Continua il processo di digitalizzazione del Comune di Palermo nell’ottica di semplificare e velocizzare l’accesso ai servizi da parte della cittadinanza.

Al via il Servizio Notifiche Digitali: la nuova piattaforma tecnologica, realizzata da PagoPA S.p.A. e lanciata a luglio 2024, insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attiva dal 2025 grazie alle risorse del PNRR anche presso l’amministrazione comunale, per digitalizzare e semplificare la notificazione a valore legale degli atti amministrativi, con risparmio per la spesa pubblica, minori oneri di notifica per i cittadini ed un’esperienza utente più efficace.

Il nuovo processo digitale affianca l’ordinario processo di notificazione analogica, a vantaggio di enti e cittadini. Per chi sceglierà di ricevere e consultare le notifiche interamente in digitale, basta avere un indirizzo PEC presente nei registri pubblici come INAD, oppure attivare il servizio sull’app IO per essere informati della presenza di una notifica tramite un avviso di cortesia.

Maggiori informazioni al link: https://www.comune.palermo.it/novita/al-via-anche-al-comune-di-palermo-send-il-servizio-notifiche-digitali-che-semplifica-la-gestione-delle-comunicazioni-a-valore-legale-per-enti-cittadini-e-imprese/

Com. Stam.