Al via dal 1° luglio lungo la costa ligure il festival  Abitare la Vacanza  Architetture per il tempo liberato

Un festival diffuso dedicato alle architetture della vacanza, tra memoria, cultura e trasformazione.

Mostre, talk, laboratori, aperture straordinarie di luoghi inediti, visite guidate e proiezioni compongono un viaggio collettivo lungo la costa ligure, da Varazze a Ospedaletti, che dall’autunno 2025 proseguirà anche tra la Côte d’Azur e il Var, a Mentone e Hyères, per riscoprire come il tempo libero abbia modellato paesaggi, immaginari e forme dell’abitare.

Prende avvio da martedì 1° luglio lungo la costa del Mar Ligure il festival “Abitare la Vacanza. Architetture per il tempo liberato”, a cura di Gloria Bovio, Andrea Canziani, Emanuele Piccardo, che esplora la trasformazione del paesaggio costiero a partire dagli anni del boom economico, quando il tempo libero e il turismo di massa hanno profondamente modificato il modo di abitare e percepire le località di villeggiatura. Il festival mette in dialogo fotografia, ricerca antropologica e partecipazione per interrogare il nostro sguardo contemporaneo su paesaggi costruiti che sono diventati memoria, cultura, e talvolta conflitto, per riflettere su come viviamo oggi il tempo liberato, e su quale ruolo possa ancora avere l’architettura nel dare forma al desiderio di vacanza.

In programma dal 1° al 5 luglio a Varazze e dall’8 al 13 luglio a Ospedaletti, per arrivare in Costa Azzurra e Var nell’autunno 2025 e nel 2026, il festival si sviluppa attraverso un articolato programma di iniziative gratuite con mostre, talk, aperture straordinarie di luoghi inediti per l’occasione, laboratori, visite guidate e proiezioni, che intrecciano architettura, fotografia, cultura e società.

Un palinsesto diffuso e inclusivo pensato per coinvolgere pubblici diversi – dalle istituzioni ai cittadini, dai professionisti agli appassionati, dai turisti alle famiglie – in un grande laboratorio civico e culturale per rispondere a domande urgenti: come è cambiato il nostro modo di abitare il tempo libero? Che ruolo ha avuto l’architettura nella costruzione del paesaggio turistico e cosa significa oggi conservare o trasformare quel patrimonio?

Obiettivo del festival – dedicato alle architetture della vacanza, tra memoria, cultura e trasformazione – è quello di sensibilizzare cittadini, istituzioni e professionisti sul ruolo dell’architettura contemporanea nella salvaguardia del patrimonio ambientale, sulla necessità di promuovere una consapevolezza critica sul paesaggio inteso come bene collettivo e sul rileggere la vacanza come fenomeno culturale e sociale.

Il progetto è realizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona SABAP IM-SV con la Direction régionale des Affaires culturelles Provence-Alp-Côte d’Azur DRAC PACA, l’associazione plug_in e l’impresa culturale Dialoghi d’Arte; con il contributo di Comune di Varazze, Comune di Ospedaletti, Ordine degli architetti PPC di Savona e con la collaborazione di IN/Arch Liguria.

A oltre sessant’anni di distanza da La lunga strada di sabbia, il reportage in cui Pier Paolo Pasolini – seguito dall’obiettivo di Paolo Di Paolo – percorre in auto l’intera costa italiana nell’estate del 1959, dai celebri numeri 283 e 284 di Casabella sulle coste italiane e dalla XIII Triennale sul tempo libero del 1964, “Abitare la Vacanza. Architetture per il tempo liberato” propone una riflessione attuale non solo sui cambiamenti del paesaggio, ma anche sui mutamenti culturali e sui modi di vivere la vacanza che hanno accompagnato la crescita delle località turistiche nel secondo dopoguerra.

In particolare, il festival si interroga su quale sia la risposta che l’architettura e l’urbanistica hanno saputo dare al tema della vacanza e del tempo liberato dal lavoro e come si siano evoluti i gesti, i rituali e le abitudini che caratterizzano il modo di abitare temporaneamente la costa.

A fare da sfondo al festival due esempi emblematici di architetture del tempo libero della costa ligure. Da un lato i complessi residenziali Capo Pino e Capo Nero (1952-1972), progettati da Luigi Carlo Daneri tra Sanremo e Ospedaletti, che hanno segnato un passaggio fondamentale nel modo di concepire l’abitare la vacanza, dalla casa unifamiliare al modello collettivo. Dall’altro, il piano urbanistico e le realizzazioni di Ignazio Gardella e Marco Zanuso per Piani di Invrea a Varazze (1958-1963), testimonianze di una nuova concezione della vacanza non più confinata all’estate, ma estesa all’intero arco dell’anno.

A partire dall’analisi di queste importanti architetture di abitare collettivo – che durante i giorni del festival saranno eccezionalmente aperte al pubblico grazie a speciali visite guidate a cura di IN/Arch Liguria – le diverse iniziative del palinsesto sono pensate per stimolare uno sguardo nuovo sulle relazioni tra memoria, progetto e paesaggio costiero, in un’ottica di tutela e trasformazione sostenibile del patrimonio collettivo.

Tra gli highlights del festival, “MiraMare” una mostra fotografica da sfogliare come un taccuino di viaggio che raccoglie gli scatti ad architetture e paesaggi dei fotografi Gaia Cambiaggi, Marco Introini ed Emanuele Piccardo,realizzati tra Varazze a Ospedaletti. Numerose anche le occasioni di incontro grazie ad un ricco programma di talk tematici – dedicati a fotografia, architettura, cultura e società – che ogni giorno offriranno importanti momenti di confronto con architetti, ricercatori, fotografi e istituzioni per riflettere sul presente e il futuro delle coste.

Il pubblico potrà contribuire ad arricchire i contenuti del festival portando storie, ricordi, racconti, cartoline e vecchie fotografie di vacanze degli anni Sessanta e Settantaall’interno di Diario Vacanza, uno spazio aperto e partecipativo dove interviste e osservazioni sul campo costruiranno una memoria collettiva del modo in cui abbiamo vissuto — e abitato — il tempo libero. Ogni sera l’“Edicola del festival”, un angolo informale itinerante con sdraio, ombrelloni, sarà a disposizione dei visitatori per rilassarsi, leggere libri, sfogliare il libro della mostra “MiraMare”, scegliere cartoline d’artista da conservare come ricordo dell’iniziativa.

Inoltre con la “Scuola di architettura per bambini” i piccoli dai 6 agli 11 anni potranno scoprire come sono fatti gli edifici, le piazze, le case e i luoghi che vivono ogni giorno, attraverso una serie di attività e giochi. A completare il programma la serie di film documentari Des rêves de vacance en béton di Reinhold Jaretzky, per approfondire il ruolo del cinema come testimonianza del rapporto tra architettura, paesaggio e società.

Il programma completo di “Abitare la Vacanza. Architetture per il tempo liberato” è disponibile sul sito www.abitarelavacanza.it

Nell’ottobre 2025 grazie alla collaborazione tra i Ministeri della cultura di Italia e Francia, Abitare la Vacanza estenderà la sua ricerca oltre il confine italiano, attivando una serie di iniziative lungo la costa italo-francese durante il mese dell’architettura del Ministero della Cultura francese, tra la Côte d’Azur e il Var. In collaborazione con la Direction régionale des Affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur (DRAC PACA), e con la Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur il festival proseguirà il suo percorso di indagine e valorizzazione dell’architettura della vacanza, fino al 2026 con una mostra e un convegno a Mentone e Hyères, promuovendo un dialogo transfrontaliero aperto e multidisciplinare.

INFORMAZIONI

Abitare la Vacanza

Architetture per il tempo liberato

Varazze | martedì 1 – sabato 5 luglio

Ospedaletti | Martedì 8 – Domenica 13 LUGLIO www.abitarelavacanza.it

Com. Stam. + foto